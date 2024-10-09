سیاست
2 دقیقه خواندن
ارمنستان بیانیه مشترک وزرای امورخارجه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع را امضا نکرد
ارمنستان از امضای بیانیه مشترک وزرای خارجه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که در آن اقدامات یک‌جانبه علیه روسیه محکوم شده بود، خودداری کرد. این بیانیه پیش از نشست سران این کشورها در مسکو تصویب شد.
ارمنستان بیانیه مشترک وزرای امورخارجه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع را امضا نکرد
نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مسکو/ عکس: AA
9 اکتبر 2024

 ارمنستان از امضای بیانیه‌ مشترک وزرای امور خارجه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که اقدامات یک‌جانبه علیه روسیه را محکوم و خواستار نظم امنیتی بین‌المللی چندقطبی می‌شوند، خودداری کرد.

بنا به اخبار منتشر شده آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان، از امضای بیانیه مشترک کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که در هفتم اکتبر، پیش از نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مسکو تصویب شد، سر باز زد.

 طبق اعلام سرویس مطبوعاتی دبیرخانه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، مستقر در مینسک، در یکی از این اسناد، اقدامات محدودکننده یک‌جانبه‌ای که توسط کشورها یا بلوک‌های خاص به‌منظور تغییر سیاست دیگر کشورها اعمال می‌شود، محکوم شده است.

 در این سند به طور مشخص از روسیه نام برده نشده است، اما به مسائلی همچون مسدودشدن دارایی‌ها و محدودیت‌های مسافرتی شهروندان این کشور اشاره شده است.

مطالب پیشنهادی

 کشورهای مستقل مشترک‌المنافع یک سازمان منطقه‌ای بین‌دولتی در منطقه اوراسیا است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، تشکیل شد. این سازمان، همکاری در امور اقتصادی، سیاسی و نظامی را تشویق می‌کند و دارای اختیارات خاصی در ارتباط با هماهنگی تجارت، مالی، قانون‌گذاری و امنیت، از جمله پیشگیری از جرائم فرامرزی است.

 اعضای اصلی این نهاد، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی هستند. ترکمنستان هم عضو همکار، افغانستان و مغولستان هم از ناظران هستند.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us