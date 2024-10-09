ارمنستان از امضای بیانیه مشترک وزرای امور خارجه کشورهای مستقل مشترکالمنافع که اقدامات یکجانبه علیه روسیه را محکوم و خواستار نظم امنیتی بینالمللی چندقطبی میشوند، خودداری کرد.
بنا به اخبار منتشر شده آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان، از امضای بیانیه مشترک کشورهای مستقل مشترکالمنافع که در هفتم اکتبر، پیش از نشست سران کشورهای مستقل مشترکالمنافع در مسکو تصویب شد، سر باز زد.
طبق اعلام سرویس مطبوعاتی دبیرخانه کشورهای مستقل مشترکالمنافع، مستقر در مینسک، در یکی از این اسناد، اقدامات محدودکننده یکجانبهای که توسط کشورها یا بلوکهای خاص بهمنظور تغییر سیاست دیگر کشورها اعمال میشود، محکوم شده است.
در این سند به طور مشخص از روسیه نام برده نشده است، اما به مسائلی همچون مسدودشدن داراییها و محدودیتهای مسافرتی شهروندان این کشور اشاره شده است.
کشورهای مستقل مشترکالمنافع یک سازمان منطقهای بیندولتی در منطقه اوراسیا است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، تشکیل شد. این سازمان، همکاری در امور اقتصادی، سیاسی و نظامی را تشویق میکند و دارای اختیارات خاصی در ارتباط با هماهنگی تجارت، مالی، قانونگذاری و امنیت، از جمله پیشگیری از جرائم فرامرزی است.
اعضای اصلی این نهاد، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی هستند. ترکمنستان هم عضو همکار، افغانستان و مغولستان هم از ناظران هستند.