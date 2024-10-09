کشورهای مستقل مشترک‌المنافع یک سازمان منطقه‌ای بین‌دولتی در منطقه اوراسیا است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، تشکیل شد. این سازمان، همکاری در امور اقتصادی، سیاسی و نظامی را تشویق می‌کند و دارای اختیارات خاصی در ارتباط با هماهنگی تجارت، مالی، قانون‌گذاری و امنیت، از جمله پیشگیری از جرائم فرامرزی است.

اعضای اصلی این نهاد، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی هستند. ترکمنستان هم عضو همکار، افغانستان و مغولستان هم از ناظران هستند.