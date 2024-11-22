اسرائیل با استفاده از بمباران‌های پی‌درپی و کشتار بی‌وقفه فلنسطینی‌ها، به‌طور پنهانی در حال غارت منابع طبیعی فلسطین است.

از زمان آغاز جنگ جاری در غزه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با دنبال کردن استراتژی پاکسازی قومی تلاش می‌کند ساکنان غزه را به سمت جنوب براند. در میان این خونریزی، فلسطینی‌ها از حق دسترسی به ذخایر نفت و گاز خود نیز محروم شده‌اند؛ حقی که برای ایجاد یک کشور پایدار فلسطینی حیاتی است.

تسلط اسرائیل بر ذخایر نفت و گاز منطقه نشان‌دهنده تمایل طولانی‌مدت این کشور برای تبدیل شدن به مرکز انرژی و ارتباطات منطقه‌ای است. همانند هر پروژه استعماری، جابجایی و کشتار جمعی وسیله‌ای است برای رسیدن به هدف اصلی که در آن اسرائیل می‌تواند منابع مردم بومی فلسطین را تصاحب کند.

در سال ۱۹۹۹ موضوع منابع گاز طبیعی فلسطین زمانی برجسته شد که شرکت گروه بریتیش گاز به اکتشاف یک میدان گازی در فاصله‌ای بین ۱۷ تا ۲۱ مایلی ساحل غزه پرداخت. این میدان که به (غزه مارین) معروف است، در محدوده ۲۰ مایلی کنترل شده توسط دولت فلسطین بر اساس توافق‌نامه اسلو ۲ قرار داشت. یاسر عرفات رهبر دولت فلسطین قرارداد اکتشاف ۲۵ ساله‌ای را با کنسرسیومی شامل شرکت بریتیش گاز، کنترکتورهای متحد و صندوق سرمایه‌گذاری فلسطین امضا کرد. یک سال بعد (درسال ۲۰۰۰)، بریتیش گاز دو میدان دیگر گازی با ذخایری معادل ۱.۴ تریلیون فوت مکعب در غزه مارین کشف کرد

در سال ۲۰۰۱، انتخاب آریل شارون به‌عنوان نخست‌وزیر نشان‌دهنده موضعی سخت‌گیرانه‌تر نسبت به فلسطین بود و به دوره‌ای پرتنش منجر شد. دادگاه عالی اسرائیل به شارون اجازه داد خرید نفت از فلسطین را تحریم کند و توافقات مربوط به اکتشاف و تولید گاز طبیعی را وتو نماید و به‌این‌ترتیب، فلسطینیان را از فرصت بهره‌برداری از منابع خود محروم کرد.

با آغاز انتفاضه دوم، رویکرد اسرائیل بر سیاستی سیستماتیک مبتنی بود که توزیع عادلانه ذخایر گاز طبیعی در منطقه را رد می‌کرد. این محیط سیاسی امیدها برای دستیابی به توافق برد - برد میان دو طرف را از بین برد و این امر عمدتاً به دلیل موضع رادیکال دولت شارون بود.

متعاقباً، مقامات اسرائیلی با هرگونه تأمین بودجه منظم به دولت فلسطین مخالفت کردند و دلیل آن را احتمال دسترسی و استفاده حماس از این منابع مالی در غزه عنوان کردند. استراتژی کلی اسرائیل از آن زمان تاکنون عمدتاً بر انحصار کنترل بر ذخایر گاز طبیعی در میدان گازی غزه و ذخایر نفتی در امتداد مرز کرانه باختری-اسرائیل متمرکز بوده و هم‌زمان فلسطینیان را از سهم منصفانه‌ای از درآمدهای حاصل از این منابع محروم کرده است.

این رویکرد زیان‌های مالی قابل‌توجهی به اقتصاد فلسطین وارد کرده و مسیر دستیابی آن به دولت مستقل را دچار مانع کرده است. برای دستیابی به این اهداف، اسرائیل در مذاکرات موضعی خصمانه اتخاذ کرده و اغلب حماس را به‌عنوان دلیل بی‌اعتمادی و ناامنی مطرح می‌کند. افزون بر این، پیشنهادهای ارائه شده برای توافق‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دولت فلسطین را دور بزنند و عملاً هرگونه امکان توزیع منصفانه منابع و درآمدها را مسدود کنند.