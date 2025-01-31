تازهترین یافتههای ناسا از بررسی نمونههای سیارک بنو حاکی از آن است که مواد ضروری برای شکلگیری زندگی ازجمله آمینواسیدها و نیتروژن، ممکن است میلیاردها سال پیش از فضا به زمین آمده باشند. این یافتهها احتمال وجود حیات در نقاط دیگر کائنات همچون سیارهها را بیشتر میکند.
برای مدتها، دانشمندان بهدنبال پاسخ این سوال بودند که زندگی چگونه روی زمین آغاز شد. یکی از سوالات بزرگ این است که آیا مواد سازنده زندگی در زمین شکل گرفتهاند یا از فضا به زمین آمدهاند. نمونههای اخیر ناسا از سیارک بنو شواهد قویایی را برای پاسخ به این سوال ارائه میدهند.
فضاپیمای اسیریس - رکس ناسا به سیارک بنو سفر کرد و نمونههایی از آن جمعآوری و در سال ۲۰۲۳ به زمین بازگرداند. بررسی این نمونهها نشان داده است که در ۱۲۲ گرم غبار و سنگریزه جمعآوریشده، آمینواسیدها، نیتروژن و مواد معدنی نمکی وجود دارند که همگی برای شکلگیری زندگی ضروری هستند.
دانیل گلاوین، دانشمند ارشد مسئول بازگشت نمونه در مرکز پرواز فضایی ناسا به این موضوع اشاره دارد که یکی از یافتههای غیرمنتظره، مقدار زیاد نیتروژن ازجمله آمونیاک در نمونهها بود. سیارک بنو که حدود نیم کیلومتر عرض دارد، زمانی قسمتی از یک سیارک بزرگتر بود که پس از برخورد با دیگر اجرام فضایی به تکههای کوچک تبدیل شده است.
دانشمندان معتقدند که سیارک اصلی ممکن است سیستمهای زیرزمینی از دریاچهها یا حتی اقیانوسها داشته باشد که بهمرور زمان تبخیر شده و مواد معدنی نمکی را بهجا گذاشتهاند که شواهدی از گذشته آبی آن به شمار میآید. این یافتهها نشان میدهند که مواد سازنده زندگی ممکن است از فضا به زمین آمده و در شکلگیری حیات روی این سیاره نقش داشتهاند.
این یافتهها و بررسیهای ناسا امکان وجود زندگی فرازمینی در دیگر نقاط کائنات را تقویت میکند، چرا که اگر چنین موادی در فضا وجود داشته باشند، میتوانند در سیارات یا ماههای دیگر نیز شرایط مشابهی برای شکلگیری حیات ایجاد کنند.