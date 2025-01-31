دانیل گلاوین، دانشمند ارشد مسئول بازگشت نمونه در مرکز پرواز فضایی ناسا به این موضوع اشاره دارد که یکی از یافته‌های غیرمنتظره، مقدار زیاد نیتروژن از‌جمله آمونیاک در نمونه‌ها بود. سیارک بنو که حدود نیم کیلومتر عرض دارد، زمانی قسمتی از یک سیارک بزرگتر بود که پس از برخورد با دیگر اجرام فضایی به تکه‌های کوچک تبدیل شده است.

دانشمندان معتقدند که سیارک اصلی ممکن است سیستم‌های زیرزمینی از دریاچه‌ها یا حتی اقیانوس‌ها داشته باشد که به‌مرور زمان تبخیر شده و مواد معدنی نمکی را به‌جا گذاشته‌اند که شواهدی از گذشته آبی آن به شمار می‌آید. این یافته‌ها نشان می‌دهند که مواد سازنده زندگی ممکن است از فضا به زمین آمده و در شکل‌گیری حیات روی این سیاره نقش داشته‌اند.

این یافته‌ها و بررسی‌های ناسا امکان وجود زندگی فرازمینی در دیگر نقاط کائنات را تقویت می‌کند، چرا که اگر چنین موادی در فضا وجود داشته باشند، می‌توانند در سیارات یا ماه‌های دیگر نیز شرایط مشابهی برای شکل‌گیری حیات ایجاد کنند.