سیاست
3 دقیقه خواندن
حیات از فضا آمده است؟ کشف مواد تشکیل‌دهنده زندگی در سیارک بنو
بررسی نمونه‌های اخیر ناسا از سیارک بنو نشان می‌دهند که مواد ضروری زندگی ممکن است از فضا به زمین آمده باشند. این یافته‌ها، احتمال وجود موجودات فرازمینی در دیگر نقاط کائنات را تقویت می‌کند.
حیات از فضا آمده است؟ کشف مواد تشکیل‌دهنده زندگی در سیارک بنو
تصویری از نمای بیرونی دستگاه جمع‌آوری نمونه اسیریس-رکس، به همراه مواد نمونه‌برداری‌شده از سیارک بنو  / عکس: Reuters
31 ژانویه 2025

تازه‌ترین یافته‌های ناسا از بررسی نمونه‌های سیارک بنو حاکی از آن است که مواد ضروری برای شکل‌گیری زندگی از‌جمله آمینواسیدها و نیتروژن، ممکن است میلیاردها سال پیش از فضا به زمین آمده باشند. این یافته‌ها احتمال وجود حیات در نقاط دیگر کائنات همچون سیاره‌ها را بیشتر می‌کند.

برای مدت‌ها، دانشمندان به‌دنبال پاسخ این سوال بودند که زندگی چگونه روی زمین آغاز شد. یکی از سوالات بزرگ این است که آیا مواد سازنده زندگی در زمین شکل گرفته‌اند یا از فضا به زمین آمده‌اند. نمونه‌های اخیر ناسا از سیارک بنو شواهد قوی‌ایی را برای پاسخ به این سوال ارائه می‌دهند.

فضاپیمای اسیریس - رکس ناسا به سیارک بنو سفر کرد و نمونه‌هایی از آن جمع‌آوری و در سال ۲۰۲۳ به زمین بازگرداند. بررسی این نمونه‌ها نشان داده است که در ۱۲۲ گرم غبار و سنگ‌ریزه جمع‌آوری‌شده، آمینواسیدها، نیتروژن و مواد معدنی نمکی وجود دارند که همگی برای شکل‌گیری زندگی ضروری هستند.

مطالب پیشنهادی

دانیل گلاوین، دانشمند ارشد مسئول بازگشت نمونه در مرکز پرواز فضایی ناسا به این موضوع اشاره دارد که یکی از یافته‌های غیرمنتظره، مقدار زیاد نیتروژن از‌جمله آمونیاک در نمونه‌ها بود. سیارک بنو که حدود نیم کیلومتر عرض دارد، زمانی قسمتی از یک سیارک بزرگتر بود که پس از برخورد با دیگر اجرام فضایی به تکه‌های کوچک تبدیل شده است.

دانشمندان معتقدند که سیارک اصلی ممکن است سیستم‌های زیرزمینی از دریاچه‌ها یا حتی اقیانوس‌ها داشته باشد که به‌مرور زمان تبخیر شده و مواد معدنی نمکی را به‌جا گذاشته‌اند که شواهدی از گذشته آبی آن به شمار می‌آید. این یافته‌ها نشان می‌دهند که مواد سازنده زندگی ممکن است از فضا به زمین آمده و در شکل‌گیری حیات روی این سیاره نقش داشته‌اند.

این یافته‌ها و بررسی‌های ناسا امکان وجود زندگی فرازمینی در دیگر نقاط کائنات را تقویت می‌کند، چرا که اگر چنین موادی در فضا وجود داشته باشند، می‌توانند در سیارات یا ماه‌های دیگر نیز شرایط مشابهی برای شکل‌گیری حیات ایجاد کنند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us