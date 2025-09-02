دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز دوشنبه اول سپتامبر، طی سخنانی در مجلس عوام این کشور با انتقاد از ممانعت اسرائیل در ورود کمک‌های ضروری به غزه، تأکید کرد: اعتبار اسرائیل به دلیل بحران انسانی در غزه رو به کاهش است و جوانان سراسر جهان با وحشت به این وضعیت نگاه می‌کنند.؛دولت اسرائیل باید عقب‌نشینی کرده و آسیب جدی به اعتبار خود را درک کند.

بر اساس گزارش طبقه‌بندی یکپارچه سطح امنیت غذایی (IPC) سازمان ملل متحد، قحطی ابتدا در شهر غزه آغاز و سپس به مناطق وسیع‌تری گسترش یافته است.

لمی هشدار داد که در صورت مهار نشدن، بحران به‌سرعت وخیم‌تر خواهد شد و یادآور شد که تنها از اول جولای تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله ۱۱۹ کودک، بر اثر سوءتغذیه جان باخته‌اند.

وی همچنین از تخصیص ۱۵ میلیون پوند کمک بریتانیا برای خدمات درمانی و بشردوستانه خبر داد و خواستار واکنش گسترده بین‌المللی برای جلوگیری از مرگ‌های بیشتر شد.

مرتبط TRT Global - غزه در محاصره؛ شمار قربانیان سوءتغذیه به ۳۳۹ نفر رسید

نگرانی‌ها درباره فروش سلاح به اسرائیل