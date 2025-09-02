سیاست
بریتانیا اسرائیل را به عقب‌نشینی از اقداماتش در غزه فراخواند
وزیر امور خارجه بریتانیا، در پارلمان این کشور بحران انسانی در غزه را «قحطی ساختۀ بشر در قرن بیست‌ویکم» توصیف کرد و هشدار داد که ادامه این وضعیت اعتبار بین‌المللی اسرائیل را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند.
دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا / عکس : Reuters
2 سپتامبر 2025

دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز دوشنبه اول سپتامبر، طی سخنانی در مجلس عوام این کشور با انتقاد از ممانعت اسرائیل در ورود کمک‌های ضروری به غزه، تأکید کرد: اعتبار اسرائیل به دلیل بحران انسانی در غزه رو به کاهش است و جوانان سراسر جهان با وحشت به این وضعیت نگاه می‌کنند.؛دولت اسرائیل باید عقب‌نشینی کرده و آسیب جدی به اعتبار خود را درک کند.

بر اساس گزارش طبقه‌بندی یکپارچه سطح امنیت غذایی (IPC) سازمان ملل متحد، قحطی ابتدا در شهر غزه آغاز و سپس به مناطق وسیع‌تری گسترش یافته است.

لمی هشدار داد که در صورت مهار نشدن، بحران به‌سرعت وخیم‌تر خواهد شد و یادآور شد که تنها از اول جولای تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله ۱۱۹ کودک، بر اثر سوءتغذیه جان باخته‌اند.

وی همچنین از تخصیص ۱۵ میلیون پوند کمک بریتانیا برای خدمات درمانی و بشردوستانه خبر داد و خواستار واکنش گسترده بین‌المللی برای جلوگیری از مرگ‌های بیشتر شد.

نگرانی‌ها درباره فروش سلاح به اسرائیل

جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر و نماینده مستقل، از وزیر امور خارجه بریتانیا درباره احتمال فروش قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ به اسرائیل و همچنین پروازهای شناسایی نیروی هوایی بریتانیا بر فراز غزه پرسش کرد.

وی هشدار داد که تأمین سلاح برای کشوری متهم به جنایات جنگی، خطر همدستی بریتانیا را در پی دارد.

لمی در پاسخ تأکید کرد: وظیفه من این است که مطمئن شوم بریتانیا همدست نیست؛ ما قطعاتی که می‌تواند در غزه استفاده شود به اسرائیل نمی‌فروشیم و هیچ تجهیز مستقیمی برای جنگنده‌های اف-۳۵ ارسال نمی‌کنیم.

وی افزود: پروازهای شناسایی تنها با هدف آزادی گروگان‌ها صورت می‌گیرد.

وزیر امور خارجه بریتانیا بار دیگر بر آزادی گروگان‌ها، خلع سلاح غزه و نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در آینده این منطقه تأکید کرد و هشدار داد: اگر پیشرفتی در مسیر آتش‌بس حاصل نشود، بریتانیا در نشست آینده مجمع عمومی سازمان ملل به شناسایی کامل کشور فلسطین روی خواهد آورد.

