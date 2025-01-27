سیاست
2 دقیقه خواندن
سناتور آمریکایی: طرح ترامپ برای اخراج فلسطینی‌ها از غزه غیر عملی است
سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، لیندسی گراهام، درخواست رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای اخراج فلسطینی‌ها از غزه به کشورهای دیگر را «غیر عملی» توصیف کرد.
سناتور آمریکایی: طرح ترامپ برای اخراج فلسطینی‌ها از غزه غیر عملی است
لیندسی گراهام در ساختمان کنگره ایالات متحده در واشنگتن / عکس: Reuters
27 ژانویه 2025

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، روز یکشنبه ۲۶ ژانویه در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان، به پیشنهاد رئیس‌جمهور دونالد ترامپ درباره خروج فلسطینی‌ها از غزه به بهانه بازسازی واکنش نشان داد و گفت: ایده جابجایی فلسطینی‌ها از غزه عملی نیست.

وی تاکید کرد: اگر از عربستان سعودی، امارات و مصر پرسیده شود که برنامه آینده آن‌ها برای فلسطینی‌ها چیست و آیا مایلند که آن‌ها غزه را ترک کنند، به نظر من پاسخ آن‌ها این خواهد بود که فلسطینی‌ها باید بتوانند با کرامت و امنیت در سرزمین خود زندگی کنند.

گراهام همچنین خطاب به جهان عرب پرسید: آیا آن‌ها از اخراج فلسطینی‌ها از غزه حمایت می‌کنند؟ اگر چنین باشد، من شگفت‌زده خواهم شد.

مطالب پیشنهادی

این اظهارات در واکنش به پیشنهاد دونالد ترامپ مطرح شد که روز شنبه خواستار خروج فلسطینی‌ها از غزه به کشورهای همسایه مانند مصر و اردن شده بود.

یک روز پس از این اظهارات، وزارت امور خارجه اردن و سفارت مصر در واشنگتن به این پیشنهاد واکنش نشان دادند. آن‌ها هرگونه تلاش برای اخراج فلسطینی‌ها را رد کرده و بر اصول ثابت دولت‌هایشان در حمایت از حق فلسطینی‌ها برای ماندن در سرزمین خود تاکید کردند.

همچنین، رئیس دولت فلسطین با انتشار بیانیه‌ای این پیشنهاد را «عبور از خط‌قرمز» توصیف کرده و قاطعانه رد کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us