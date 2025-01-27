لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، روز یکشنبه ۲۶ ژانویه در مصاحبه با شبکه سیانان، به پیشنهاد رئیسجمهور دونالد ترامپ درباره خروج فلسطینیها از غزه به بهانه بازسازی واکنش نشان داد و گفت: ایده جابجایی فلسطینیها از غزه عملی نیست.
وی تاکید کرد: اگر از عربستان سعودی، امارات و مصر پرسیده شود که برنامه آینده آنها برای فلسطینیها چیست و آیا مایلند که آنها غزه را ترک کنند، به نظر من پاسخ آنها این خواهد بود که فلسطینیها باید بتوانند با کرامت و امنیت در سرزمین خود زندگی کنند.
گراهام همچنین خطاب به جهان عرب پرسید: آیا آنها از اخراج فلسطینیها از غزه حمایت میکنند؟ اگر چنین باشد، من شگفتزده خواهم شد.
این اظهارات در واکنش به پیشنهاد دونالد ترامپ مطرح شد که روز شنبه خواستار خروج فلسطینیها از غزه به کشورهای همسایه مانند مصر و اردن شده بود.
یک روز پس از این اظهارات، وزارت امور خارجه اردن و سفارت مصر در واشنگتن به این پیشنهاد واکنش نشان دادند. آنها هرگونه تلاش برای اخراج فلسطینیها را رد کرده و بر اصول ثابت دولتهایشان در حمایت از حق فلسطینیها برای ماندن در سرزمین خود تاکید کردند.
همچنین، رئیس دولت فلسطین با انتشار بیانیهای این پیشنهاد را «عبور از خطقرمز» توصیف کرده و قاطعانه رد کرد.