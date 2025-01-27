لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، روز یکشنبه ۲۶ ژانویه در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان، به پیشنهاد رئیس‌جمهور دونالد ترامپ درباره خروج فلسطینی‌ها از غزه به بهانه بازسازی واکنش نشان داد و گفت: ایده جابجایی فلسطینی‌ها از غزه عملی نیست.

وی تاکید کرد: اگر از عربستان سعودی، امارات و مصر پرسیده شود که برنامه آینده آن‌ها برای فلسطینی‌ها چیست و آیا مایلند که آن‌ها غزه را ترک کنند، به نظر من پاسخ آن‌ها این خواهد بود که فلسطینی‌ها باید بتوانند با کرامت و امنیت در سرزمین خود زندگی کنند.

گراهام همچنین خطاب به جهان عرب پرسید: آیا آن‌ها از اخراج فلسطینی‌ها از غزه حمایت می‌کنند؟ اگر چنین باشد، من شگفت‌زده خواهم شد.