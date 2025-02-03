هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۵ میزبان بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه، مهاجرت و امور مصری‌های خارج از کشور خواهد بود. در این دیدار، روابط دوجانبه و مسائلی همچون بحران‌های غزه، سوریه و دیگر چالش‌های منطقه‌ای به طور گسترده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در جریان این سفر، هاکان فیدان و بدر عبدالعاطی، طی دیداری رسمی مذاکراتی خواهند داشت، این مذاکرات به بررسی جامع روابط دوجانبه، برنامه‌ریزی برای نشست «شورای عالی همکاری راهبردی» که قرار است در سال ۲۰۲۶ برگزار شود و همچنین رایزنی در مورد مسائل منطقه‌ای خواهد پرداخت.

موضوعاتی همچون غزه، سوریه، لیبی، شاخ آفریقا و منطقه ساحل صحرا از جمله مباحثی هستند که در این دیدار مورد بحث قرار خواهند گرفت.

وزیر امور خارجه ترکیه و همتای مصری‌اش در نشست‌های دوجانبه و چندجانبه به طور منظم دیدار می‌کنند. هاکان فیدان آخرین بار در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۴ برای شرکت در نشست شورای وزیران امور خارجه دی۸ به قاهره سفر کرده بود. همچنین، این دو وزیر در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۵ در ریاض و در حاشیه نشست سوریه با یکدیگر گفت‌وگو داشته‌اند.

در دیدار وزرای امور خارجه ترکیه و مصر، پیش‌بینی می‌شود که موضوعات مختلفی مطرح شود. اولین موضوع، تأکید بر اراده مشترک ترکیه و مصر برای گسترش روابط دوجانبه در سال ۲۰۲۵ است که همزمان با صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور می‌باشد.

علاوه بر این، مذاکرات بر روی تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و رسیدن به هدف ۱۵ میلیارد دلاری برای تجارت دوجانبه میان ترکیه و مصر متمرکز خواهد شد.

حمایت ترکیه از بازسازی غزه و اداره آن توسط فلسطینیان، به همراه تلاش‌های مشترک برای تحقق راه‌حل دو دولتی، از دیگر موضوعات موردبحث خواهد بود. همچنین، همکاری نزدیک ترکیه و مصر در ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و تداوم این همکاری‌ها به‌ویژه در شرایط بحرانی، پیش‌بینی می‌شود.