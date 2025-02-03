ترکیه
وزیر امور خارجه مصر برای دیدار رسمی به میزبانی هاکان فیدان به ترکیه می‌آید
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۵ میزبان بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه، مهاجرت و امور مصری‌های خارج از کشور خواهد بود تا در دیداری مهم، روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای مانند غزه، سوریه و بحران‌های دیگر را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
وزرای امور خارجه ترکیه و مصر در نشست سوریه در ریاض / عکس: AA
3 فوریه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۵ میزبان بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه، مهاجرت و امور مصری‌های خارج از کشور خواهد بود. در این دیدار، روابط دوجانبه و مسائلی همچون بحران‌های غزه، سوریه و دیگر چالش‌های منطقه‌ای به طور گسترده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در جریان این سفر، هاکان فیدان و بدر عبدالعاطی، طی دیداری رسمی مذاکراتی خواهند داشت، این مذاکرات به بررسی جامع روابط دوجانبه، برنامه‌ریزی برای نشست «شورای عالی همکاری راهبردی» که قرار است در سال ۲۰۲۶ برگزار شود و همچنین رایزنی در مورد مسائل منطقه‌ای خواهد پرداخت.

موضوعاتی همچون غزه، سوریه، لیبی، شاخ آفریقا و منطقه ساحل  صحرا از جمله مباحثی هستند که در این دیدار مورد بحث قرار خواهند گرفت.

وزیر امور خارجه ترکیه و همتای مصری‌اش در نشست‌های دوجانبه و چندجانبه به طور منظم دیدار می‌کنند. هاکان فیدان آخرین بار در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۴ برای شرکت در نشست شورای وزیران امور خارجه دی۸ به قاهره سفر کرده بود. همچنین، این دو وزیر در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۵ در ریاض و در حاشیه نشست سوریه با یکدیگر گفت‌وگو داشته‌اند.

در دیدار وزرای امور خارجه ترکیه و مصر، پیش‌بینی می‌شود که موضوعات مختلفی مطرح شود. اولین موضوع، تأکید بر اراده مشترک ترکیه و مصر برای گسترش روابط دوجانبه در سال ۲۰۲۵ است که همزمان با صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور می‌باشد.

علاوه بر این، مذاکرات بر روی تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و رسیدن به هدف ۱۵ میلیارد دلاری برای تجارت دوجانبه میان ترکیه و مصر متمرکز خواهد شد.

حمایت ترکیه از بازسازی غزه و اداره آن توسط فلسطینیان، به همراه تلاش‌های مشترک برای تحقق راه‌حل دو دولتی، از دیگر موضوعات موردبحث خواهد بود. همچنین، همکاری نزدیک ترکیه و مصر در ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و تداوم این همکاری‌ها به‌ویژه در شرایط بحرانی، پیش‌بینی می‌شود.

بخش دیگر، گفت‌وگوها بر لزوم دستیابی سوریه به یک ساختار باثبات و شکوفا و ضرورت تعامل با دولت انتقالی سوریه برای پیشبرد این هدف متمرکز خواهد بود. همچنین، مبارزه با تروریسم، به‌ویژه در خصوص پاک‌سازی سوریه از گروه‌های تروریستی مانند پ‌.ک.‌ک/ی.‌پ.‌گ و داعش، از محورهای مهم این مذاکرات خواهد بود.

در نهایت، پیش‌بینی می‌شود که گام‌های مشترک ترکیه و مصر برای تأمین ثبات و رفاه منطقه‌ای و همکاری در حل چالش‌های موجود در منطقه نیز جزو موضوعات اصلی این دیدار باشد.

در سال‌های اخیر، روابط دوجانبه ترکیه و مصر در تمامی زمینه‌ها روندی رو به رشد داشته است و دو کشور بر حفظ و تقویت این روند در سال ۲۰۲۵، همزمان با صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک، تأکید دارند.

سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ به قاهره و سفر عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در ۴ سپتامبر ۲۰۲۴ به آنکارا که همزمان با اولین نشست شورای عالی همکاری راهبردی برگزار شد، نشان‌دهنده اراده سیاسی در بالاترین سطح برای تقویت روابط دو کشور است.

اردوغان همچنین در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ به قاهره سفر کرد تا در چارچوب ریاست دوره‌ای مصر بر اجلاس دی۸ با عبدالفتاح السیسی دیدار کند. این سومین دیدار روسای جمهور دو کشور در سال ۲۰۲۴ بود که در آن روند توسعه روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

ترکیه و مصر به‌عنوان دو بازیگر مهم منطقه‌ای در بسیاری از مسائل مرتبط با منطقه جغرافیایی مشترک خود دیدگاه‌های همسو دارند. تقویت همکاری میان این دو کشور نه‌تنها به نفع ترکیه و مصر، بلکه در راستای تأمین صلح و ثبات منطقه‌ای نیز خواهد بود.

همکاری میان نهادهای دولتی ترکیه و مصر در چارچوب هدف ۱۵ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش تعاملات در حوزه‌های آموزش، فرهنگ و گردشگری همچنان با سرعت ادامه دارد.

