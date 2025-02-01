روز جمعه، مردم دمشق، پایتخت سوریه، تجمع اعتراضی علیه گروه تروریستی پ.ک.ک برگزار کردند. تجمع‌کنندگان از دولت انتقالی جدید خواستند تا برای آزادسازی شمال شرقی کشور از سیطره این گروه تروریستی و شاخه‌های آن اقدام کند.

صدها نفر از مردم دمشق با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار پایان‌دادن به حضور گروه پ.ک.ک بودند و بر ضرورت واگذاری پرونده گروه تروریستی داعش به دولت انتقالی جدید سوریه تأکید کردند.