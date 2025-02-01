سیاست
تظاهرات مردم سوریه در دمشق علیه گروه تروریستی پ.ک.ک
مردم در دمشق خواستار آزادسازی شمال شرقی سوریه از دست گروه پ.ک.ک و حفظ تمامیت ارضی کشور شدند. آنها همچنین بر ضرورت واگذاری پرونده گروه تروریستی داعش به دولت انتقالی جدید سوریه تأکید کردند.
تجمع مردم دمشق در میدان اموی علیه حضور گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال شرق سوریه / عکس: AA
1 فوریه 2025

روز جمعه، مردم دمشق، پایتخت سوریه، تجمع اعتراضی علیه گروه تروریستی پ.ک.ک برگزار کردند. تجمع‌کنندگان از دولت انتقالی جدید خواستند تا برای آزادسازی شمال شرقی کشور از سیطره این گروه تروریستی و شاخه‌های آن اقدام کند.

صدها نفر از مردم دمشق با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار پایان‌دادن به حضور گروه پ.ک.ک بودند و بر ضرورت واگذاری پرونده گروه تروریستی داعش به دولت انتقالی جدید سوریه تأکید کردند.

معترضان که در میدان اموی دمشق تجمع کرده بودند، بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی سوریه و لزوم بازپس‌گیری کنترل دولتی بر تمامی مناطق تأکید داشتند. آنان اظهار داشتند که تسلیحات و تجهیزات نظامی گروه پ.ک.ک و شاخه‌های آن علیه مردم سوریه به کار می‌رود.

این افراد بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه تلاش برای تجزیه سوریه یا تحمیل وضعیتی مغایر با حاکمیت ملی اعلام کردند.

