افزایش تمایل پناهجویان سوری به بازگشت به کشور پس از سقوط رژیم اسد
فیلیپو گراندی، رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل، از تمایل ۳۰ درصدی پناهجویان سوریه‌ای برای بازگشت به کشور پس از سقوط رژيم اسد خبر داد.
محله جوبار در شرق دمشق؛ آثار هولناک جنگ داخلی در سوریه / عکس: AA
26 ژانویه 2025

بازگرداندن حدود ۶ میلیون سوریه‌ای که به خارج گریخته‌اند و میلیون‌ها آواره داخلی، هدف اصلی اداره جدید سوریه است. با این حال، جنگ داخلی بسیاری از شهرهای بزرگ را به ویرانه تبدیل کرده، خدمات عمومی را مختل ساخته و اکثریت جمعیت را در شرایط فقر نگه داشته است.

فیلیپو گراندی، رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل، اعلام کرد که نزدیک به ۳۰ درصد از پناهجویان سوریه‌ای که در کشورهای خاورمیانه زندگی می‌کنند، خواهان بازگشت به سوریه در سال آینده‌اند. این رقم نسبت به سال گذشته که تمایل به بازگشت نزدیک به صفر بود، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

این تغییر بر اساس ارزیابی‌ای که سازمان ملل در ژانویه، چند هفته پس از برکناری بشار اسد، انجام داده، صورت گرفته است. برکناری اسد، به جنگ داخلی ۱۳ ساله پایان داد و یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های پناهجویی دوران معاصر را رقم زد.

گراندی پس از نشست‌هایی با اداره جدید سوریه گفت: طی چند هفته اخیر، تمایل به بازگشت از صفر به حدود ۳۰ درصد رسیده است. این یک پیام مهم است که باید به آن توجه کرد و اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: حدود ۲۰۰ هزار پناهجوی سوری پس از سقوط اسد به کشور بازگشته‌اند. همچنین، ۳۰۰ هزار نفر دیگر که در جریان جنگ اسرائیل و لبنان در سپتامبر و اکتبر به سوریه گریختند، در این کشور مانده‌اند.

تحریم‌های شدید غربی

سوریه همچنان تحت تحریم‌های سخت‌گیرانه غربی است که اقتصاد این کشور را از جهان جدا کرده است.

گراندی گفت: برای کمک به بازگشت پناهجویان، سازمان ملل کمک‌هایی نقدی برای حمل‌ونقل در نظر گرفته و در تأمین غذا و بازسازی خانه‌های ویران شده نیز مشارکت خواهد کرد.

وی بر نیاز به بازنگری در تحریم‌ها تأکید کرد و افزود: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، شرایط مناطق بازگشت بهتر خواهد شد.

ایالات متحده اخیراً معافیت شش‌ماهه از تحریم‌ها برای برخی از بخش‌های سوریه، از جمله انرژی، ارائه داده است، اما دولت جدید سوریه خواستار کاهش بیشتر تحریم‌هاست.

گراندی گفت پناهجویان به روند سیاسی‌ای که احمد الشرع، رهبر جدید سوریه، متعهد به اجرای آن شده، پاسخ می‌دهند. این روند با هدف ایجاد نهادی فراگیر تا اول مارس طراحی شده است.

وی افزود: اگر این روندهای مثبت ادامه یابد، تعداد بیشتری از پناهجویان بازخواهند گشت.

 

