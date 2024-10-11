منطقه‌
نخستین دیدار پوتین و پزشکیان در عشق‌آباد
رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در ۱۱ اکتبر در اولین دیدار خود با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری ایران، بر اهمیت روابط با ایران تأکید کرد. این دیدار در حاشیه نشست بین‌المللی «ارتباط بین زمان‌ها و تمدن‌ها – اساس صلح و توسعه» در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد.
پزشکیان که در ماه ژوئیه به عنوان رئیس‌جمهور جدید ایران انتخاب شد، پس از مرگ ابراهیم رئیسی در یک سانحه هوایی به این مقام رسید / عکس: Reuters
11 اکتبر 2024

پوتین در این دیدار اظهار داشت: روابط با ایران برای ما در اولویت قرار دارد و این روابط به‌خوبی در حال پیشرفت است. وی با اشاره به رشد حجم روابط تجاری میان دو کشور طی سال جاری به تمجید از روند مثبت موجود پرداخت.

پوتین همچنین به نگاه نزدیک روسیه و ایران در مسائل بین‌المللی اشاره کرد و گفت که دو کشور اغلب دیدگاه‌های مشترکی در مورد تحولات جهانی دارند. علاوه بر این وی عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس را تبریک گفت و از پزشکیان دعوت کرد تا در نشست بریکس که در تاریخ ۲۳ تا ۲۴ اکتبر در کازان برگزار خواهد شد، شرکت کند.

پزشکیان نیز تأکید کرد که روابط دو کشور در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در حال پیشرفت است و رهبر جمهوری ایران نیز بر تقویت این روابط تأکید دارند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران به زودی به عضویت کامل بریکس درآید.

 

