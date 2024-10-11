پوتین در این دیدار اظهار داشت: روابط با ایران برای ما در اولویت قرار دارد و این روابط بهخوبی در حال پیشرفت است. وی با اشاره به رشد حجم روابط تجاری میان دو کشور طی سال جاری به تمجید از روند مثبت موجود پرداخت.
پوتین همچنین به نگاه نزدیک روسیه و ایران در مسائل بینالمللی اشاره کرد و گفت که دو کشور اغلب دیدگاههای مشترکی در مورد تحولات جهانی دارند. علاوه بر این وی عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس را تبریک گفت و از پزشکیان دعوت کرد تا در نشست بریکس که در تاریخ ۲۳ تا ۲۴ اکتبر در کازان برگزار خواهد شد، شرکت کند.
پزشکیان نیز تأکید کرد که روابط دو کشور در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در حال پیشرفت است و رهبر جمهوری ایران نیز بر تقویت این روابط تأکید دارند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران به زودی به عضویت کامل بریکس درآید.