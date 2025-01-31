آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان در بیانیه‌ای رسمی از تغییر موضع حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (سی‌دی‌یو) و همکاری با راست‌های افراطی آلترناتیو برای آلمان (ای‌اف‌دی) در تصویب طرح ضد مهاجرتی انتقاد کرد. مرکل این تصمیم را مغایر با مواضع قبلی حزب خود و در تضاد با مسئولیت سیاسی دموکراتیک ارزیابی کرد.

صدراعظم سابق آلمان، روز پنج‌شنبه بیانیه‌ای را در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد و از تغییر موضع فریدریش مرتس، رهبر حزب اتحادیه دموکرات مسیحی، در موضوع همکاری با حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان انتقاد کرد. مرکل اظهار داشت که این تغییر موضع در تضاد با مواضع قبلی حزب سی‌دی‌یو است که همواره از همکاری با گروه‌های راست‌گرا خودداری می‌کرد.

مرکل به یادآوری این نکته پرداخت که تنها دو ماه پیش، مرتس از دیگر احزاب دموکرات خواسته بود تا از هرگونه همکاری با افراط‌گرایان در پارلمان خودداری کنند. وی اضافه کرد: این پیشنهاد در آن زمان و موضع همراه با آن، نشان‌دهنده مسئولیت سیاسی بزرگی بود که من کاملا از آن حمایت کردم.