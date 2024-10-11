این اقدام در پی تشدید حملات اسرائیل به لبنان و تهدیدات این کشور مبنی بر اینکه هرگونه کمک نظامی که از طریق این فرودگاه به حزبالله برسد، عواقب خطرناکی بههمراه خواهد داشت، صورت میگیرد.
وزیر حملونقل لبنان، علی حمیه، در گفتوگویی با خبرگزاری فرانسه (AFP) تأکید کرد که فرودگاه بیروت تحت قوانین لبنانی و نظارت نهادها و سازمانهای امنیتی مختلف قرار دارد.
او خاطرنشان کرد: هر هواپیمای نظامی یا هواپیمایی که حامل سلاح باشد، باید مورد تأیید ارتش لبنان قرار گیرد و مجوزهای لازم را از وزارتخانه ما دریافت کند.
ماه گذشته، سخنگوی ارتش اسرائیل، آویچای آدرعی، هشدار داده بود که اسرائیل اجازه نخواهد داد کمکهای نظامی به حزبالله برسد و در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که: ما اجازه نمیدهیم پروازهای دشمن با تجهیزات نظامی در فرودگاه بیروت فرود بیایند.
پس از این تهدید، وزارت حملونقل لبنان به یک هواپیمای ایرانی اعلام کرده بود که از ورود به فضای هوایی این کشور خودداری کند. در روزهای اخیر، درخواستها برای حفاظت از فرودگاه و حفظ ترافیک هوایی با وجود حملات نزدیک به فرودگاه افزایش یافته است.
در حال حاضر، تنها خطوط هوایی ملی لبنان، خطوط هوایی میانه شرق (MEA)، همچنان در حال فعالیت است