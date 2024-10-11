این اقدام در پی تشدید حملات اسرائیل به لبنان و تهدیدات این کشور مبنی بر اینکه هرگونه کمک نظامی که از طریق این فرودگاه به حزب‌الله برسد، عواقب خطرناکی به‌همراه خواهد داشت، صورت می‌گیرد.

وزیر حمل‌ونقل لبنان، علی حمیه، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فرانسه (AFP) تأکید کرد که فرودگاه بیروت تحت قوانین لبنانی و نظارت نهادها و سازمان‌های امنیتی مختلف قرار دارد.

او خاطرنشان کرد: هر هواپیمای نظامی یا هواپیمایی که حامل سلاح باشد، باید مورد تأیید ارتش لبنان قرار گیرد و مجوزهای لازم را از وزارتخانه ما دریافت کند.