مجمع دیجیتالی، سازمان کشورهای ترک‌ با تمرکز بر هوش مصنوعی و همکاری‌های فناورانه در روزهای نهم و دهم اکتبر در بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار شد. این رویداد به مدت دو روز میزبان مقامات ارشد دولتی، متخصصان فناوری و رهبران کسب‌وکار از کشورهای ترک بود.

هدف از برگزاری این مجمع، تبادل تجربیات و بررسی پیشرفت‌های اخیر در زمینه هوش مصنوعی بود. این رویداد با حمایت مستقیم «صادر جباروف»، رئیس‌جمهور قرقیزستان و میزبانی وزارت توسعه دیجیتال این کشور آغاز شد.

مجمع دیجیتالی؛ آغاز همفکری برای تحولات هوش مصنوعی در جهان ترک

مجمع دیجیتالی به‌عنوان بستری برای گردهمایی مقامات دولتی، متخصصان فناوری، دیپلمات‌ها و دانشگاهیان از کشورهای عضو سازمان طراحی شده تا با همفکری و تبادل نظر، راه‌های همکاری در زمینه فناوری‌های پیشرفته را بررسی کنند.

از نکات برجسته این رویداد، سخنرانی سلجوق بایراکتار، رئیس هیئت‌امنای بنیاد فناوری ترکیه (T3 Foundation) بود. او در سخنرانی خود به اهمیت هوش مصنوعی در زندگی روزمره اشاره کرد و برخی از پروژه‌های کلیدی فناوری ترکیه را معرفی نمود. بایراکتار همچنین از مدل زبان بزرگ ترکی به نام T3 AI رونمایی کرد و اعلام کرد که این سیستم به‌زودی برای عموم قابل‌دسترسی خواهد بود.

ادیل بایسالوف، معاون نخست‌وزیر قرقیزستان، در سخنرانی خود تأکید کرد که دولت این کشور درحال‌توسعه و شناسایی کاربردهای مختلف هوش مصنوعی است و بیان داشت: قرقیزستان به دنبال بهره‌گیری از تجربیات و همکاری با کشورهای ترک برای پیشرفت در این حوزه است.