بر اساس یک مطالعه جدید، آلمان برای مقابله با اثرات منفی ناشی از پیرشدن جمعیت خود و کمبود نیروی کار، سالانه به صدها هزار مهاجر نیاز دارد. گزارش بنیاد برتلسمان که روز سه‌شنبه ۲۶ نوامبر منتشر شد، نشان می‌دهد که برای تأمین نیروی کار کافی تا سال ۲۰۴۰، این کشور به حدود ۲۸۸ هزار مهاجر سالانه نیاز دارد.

براساس این گزارش، در حال حاضر مهاجرت نیروی کار به آلمان کمتر از میزان موردنیاز است. پیش‌بینی می‌شود که بدون مهاجرت تعداد نیروی کار در آلمان از ۴۶.۴ میلیون نفر به ۴۱.۹ میلیون مورد تا سال ۲۰۴۰ و ۳۵.۱ میلیون نفر تا سال ۲۰۶۰ کاهش یابد. این کاهش نیروی کار در ایالت‌های مختلف آلمان متفاوت خواهد بود و بیشترین کاهش در ایالت‌های تورینگن، زاکسن-آنهالت و زارلند مشاهده خواهد شد.

این گزارش همچنین به چالش‌های موجود در قانون مهاجرت نیروی کار ماهر اشاره کرده است. اگرچه این قانون فرصت‌های جدیدی برای جذب مهاجران فراهم کرده، اما گزارش هشدار می‌دهد که بدون فرهنگ پذیرش قوی در ادارات دولتی، شرکت‌ها و شهرداری‌ها و همچنین تضمین اقامت طولانی‌مدت، جذب مهاجران به آلمان دشوار خواهد بود.

طبق این گزارش، آلمان در تلاش است تا با کمبود نیروی کار ناشی از پیری جمعیت و کاهش نرخ زادوولد مقابله کند. در سال‌های اخیر، دولت آلمان اقداماتی برای تسهیل مهاجرت نیروی کار ماهر انجام داده است، از جمله تصویب قانون جدید مهاجرت نیروی کار ماهر در سال ۲۰۲۰ و انجام اصلاحات بیشتر در سال ۲۰۲۳ بود. بااین‌حال، این مطالعه نشان می‌دهد که آلمان همچنان برای دستیابی به اهداف خود در جذب نیروی کار به مهاجران به میزان قابل‌توجهی نیاز دارد.