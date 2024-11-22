صادرات ماشین‌آلات ترکیه طی ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ به ۲۳.۳ میلیارد دلار رسید. باوجود کاهش ۴.۳ درصدی در حجم صادرات نسبت به سال گذشته، ارزش صادرات در همان سطح باقی ماند. آلمان، روسیه و آمریکا همچنان بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی این بخش هستند.

بر اساس گزارش اتحادیه صادرکنندگان ماشین‌آلات (MAİB)، صادرات این صنعت در بازه ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۴، باوجود کاهش ۴.۳ درصدی در حجم نسبت به سال گذشته، به ۳.۱ میلیون تن رسید. در همین حال، ارزش کل صادرات در سطح مشابه سال گذشته باقی ماند و به ۲۳.۳ میلیارد دلار دست یافت.

در ماه اکتبر، تولیدکنندگان ماشین‌آلات ترکیه با رشد ۴.۳ درصدی در مقایسه با ماه قبل، صادراتی به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد دلار ثبت کردند. در این ماه، میانگین قیمت صادرات به‌ازای هر کیلوگرم ۷.۵ دلار گزارش شده است.