صادرات ماشینآلات ترکیه طی ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ به ۲۳.۳ میلیارد دلار رسید. باوجود کاهش ۴.۳ درصدی در حجم صادرات نسبت به سال گذشته، ارزش صادرات در همان سطح باقی ماند. آلمان، روسیه و آمریکا همچنان بزرگترین بازارهای صادراتی این بخش هستند.
بر اساس گزارش اتحادیه صادرکنندگان ماشینآلات (MAİB)، صادرات این صنعت در بازه ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۴، باوجود کاهش ۴.۳ درصدی در حجم نسبت به سال گذشته، به ۳.۱ میلیون تن رسید. در همین حال، ارزش کل صادرات در سطح مشابه سال گذشته باقی ماند و به ۲۳.۳ میلیارد دلار دست یافت.
در ماه اکتبر، تولیدکنندگان ماشینآلات ترکیه با رشد ۴.۳ درصدی در مقایسه با ماه قبل، صادراتی به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد دلار ثبت کردند. در این ماه، میانگین قیمت صادرات بهازای هر کیلوگرم ۷.۵ دلار گزارش شده است.
ماشینآلات سرمایشی خانگی و صنعتی، موتورهای احتراق داخلی و قطعات آنها و ماشینآلات ساختمانی و معدنی، بیشترین سهم را در میان محصولات صادراتی این صنعت داشتند.
در میان بازارهای صادراتی، آلمان باوجود کاهش ۵ درصدی همچنان جایگاه نخست را حفظ کرده و ارزش صادرات به این کشور از ۳ میلیارد دلار فراتر رفت. روسیه در جایگاه دوم و ایالات متحده با افزایش ۷.۵ درصدی در رتبه سوم قرار گرفتند.