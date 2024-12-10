صادرات خودروسازی ترکیه به کشورهای اروپایی در ۱۱ ماه نخست امسال با رشد ۷.۴ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۸ میلیارد و ۵۰۵ میلیون و ۷۱۶ هزار دلار رسیده است.
براساس آمار اعلامشده از سوی اتاق بازرگانی ترکیه (TİM)در این مدت، از هر ۵ خودروی صادراتی ترکیه، ۴ خودرو به بازارهای اروپایی روانه شده و اروپا همچنان به عنوان بزرگترین شریک تجاری ترکیه در صنعت خودروسازی مطرح است.
جزئیات صادرات خودرویی ترکیه در ۱۱ ماه اول امسال
همانطور که گفته شد ۸۴.۵ درصد از مجموع صادرات خودروسازی ترکیه به کشورهای اروپایی اختصاص دارد که معادل ۲۸ میلیارد و ۵۰۵ میلیون و ۷۱۶ هزار دلار است. آلمان با ۴.۴ میلیارد دلار به عنوان بزرگترین مقصد صادراتی خودروسازی ترکیه در اروپا شناخته میشود. در رتبههای بعدی بریتانیا با ۳ میلیارد و ۸۲۹ میلیون دلار و فرانسه با ۳ میلیارد و ۸۲۷.۶ میلیون دلار قرار دارند. همچنین ایتالیا با ۳.۱ میلیارد دلار و اسپانیا با ۲.۳ میلیارد دلار نیز از مقصدهای مهم صادراتی خودروسازی ترکیه در بازار اروپا هستند.
در ماه نوامبر، صادرات بخش خودروسازی ترکیه ۲.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد کرده و به رقم ۳ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار رسیده است. در مجموع صادرات خودروسازی ترکیه در بازه زمانی ژانویه تا نوامبر امسال ۶ درصد افزایش داشته و به رقم ۳۳ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۵۶۶ هزار دلار رسیده است.
بر اساس آمار منتشرشده، کشورهای مختلف اروپایی با نرخ رشد متفاوتی در صادرات خودرویی مواجه شدهاند. بریتانیا با ۲۹ درصد رشد در صادرات خودرویی، اسلوونی با ۲۷.۱ درصد رشد، رومانی با ۳۴.۸ درصد رشد و ایسلند با ۳۴.۳ درصد رشد در رتبههای بالای نرخ رشد صادراتی در این مدت قرار دارند.
در خارج از اروپا، در ایالات متحده آمریکا با ۱.۱ میلیارد دلار صادرات خودرو، بزرگترین بازار خارج از اروپا برای خودروسازی ترکیه در ۱۱ ماه نخست امسال بوده است. مراکش با ۴۹۸.۸ میلیون دلار و عراق با ۲۴۸.۱ میلیون دلار در رتبههای بعدی کشورهای مقصد قرار دارند.
در مجموع، صادرات خودروسازی ترکیه در ۱۱ ماه نخست امسال به رقم ۳۳ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۵۶۶ هزار دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است. میزان صادرات به کشورهای اروپایی نیز نسبت به سال قبل ۷.۴ درصد رشد کرده و ترکیه با تکیه بر این بازار همچنان به توسعه صنعت خودروسازی و تامین نیاز بازارهای اروپایی ادامه میدهد.