در ماه نوامبر، صادرات بخش خودروسازی ترکیه ۲.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد کرده و به رقم ۳ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار رسیده است. در مجموع صادرات خودروسازی ترکیه در بازه زمانی ژانویه تا نوامبر امسال ۶ درصد افزایش داشته و به رقم ۳۳ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۵۶۶ هزار دلار رسیده است.

بر اساس آمار منتشرشده، کشورهای مختلف اروپایی با نرخ رشد متفاوتی در صادرات خودرویی مواجه شده‌اند. بریتانیا با ۲۹ درصد رشد در صادرات خودرویی، اسلوونی با ۲۷.۱ درصد رشد، رومانی با ۳۴.۸ درصد رشد و ایسلند با ۳۴.۳ درصد رشد در رتبه‌های بالای نرخ رشد صادراتی در این مدت قرار دارند.

در خارج از اروپا، در ایالات متحده آمریکا با ۱.۱ میلیارد دلار صادرات خودرو، بزرگ‌ترین بازار خارج از اروپا برای خودروسازی ترکیه در ۱۱ ماه نخست امسال بوده است. مراکش با ۴۹۸.۸ میلیون دلار و عراق با ۲۴۸.۱ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی کشورهای مقصد قرار دارند.

در مجموع، صادرات خودروسازی ترکیه در ۱۱ ماه نخست امسال به رقم ۳۳ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۵۶۶ هزار دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است. میزان صادرات به کشورهای اروپایی نیز نسبت به سال قبل ۷.۴ درصد رشد کرده و ترکیه با تکیه بر این بازار همچنان به توسعه صنعت خودروسازی و تامین نیاز بازارهای اروپایی ادامه می‌دهد.