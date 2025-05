Les États-Unis ont mené des frappes aériennes au Yémen pour la quatrième nuit consécutive, ciblant des zones contrôlées par le groupe Houthi, a confirmé mardi soir le Commandement central américain (CENTCOM).

Dans un communiqué sur X, le CENTCOM a affirmé mener des “opérations continues contre les Houthis soutenus par l'Iran”, sans fournir plus de détails.

Le média Al-Masirah, affilié aux Houthis, a rapporté que les frappes américaines ont ciblé plusieurs endroits, notamment la province de Saada, dans le nord du pays, et la ville portuaire stratégique de Hudaida.

Plus de 50 personnes ont été tuées et près de 100 blessées dans des frappes américaines ce week-end, alors que le président américain Donald Trump a menacé que “l'enfer pleuvrait” si le groupe poursuivait ses attaques contre les navires naviguant en mer Rouge.

Les Houthis attaquent depuis fin 2023 des navires liés à Israël traversant les mers Rouge et d'Arabie, le détroit de Bab al-Mandeb et le golfe d'Aden avec des missiles et des drones, perturbant le commerce mondial, affirmant que ces opérations sont menées en solidarité avec Gaza.

Le groupe a cessé ses attaques lorsqu'un cessez-le-feu à Gaza a été déclaré en janvier entre Israël et le groupe palestinien Hamas, mais il a menacé de reprendre les attaques lorsque Israël a bloqué toute aide à Gaza le 2 mars.

Lire aussi: Des frappes aériennes meurtrières américano-britanniques visent Sanaa, au Yémen