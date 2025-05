Plus de 180 enfants palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes à Gaza en une seule journée, en plein assaut meurtrier sur l’enclave, a déclaré l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).



“Plus de 180 enfants auraient été tués en une seule journée à Gaza”, a indiqué l’agence dans un communiqué jeudi.



L’ONU n’a toutefois pas précisé la date exacte de ces décès.

TRT Global - CBS News: Israël utilise des civils comme bouclier à Gaza et en Cisjordanie La correspondante de la chaîne américaine CBS, Debora Patta, révèle dans un reportage publié ce jeudi que l’armée israélienne utilise des civils palestiniens comme protection, ce qui est interdit par le droit international à Gaza et en Cisjordanie. 🔗





“Si le cessez-le-feu n’est pas rétabli, les pertes humaines à grande échelle continueront”, a-t-elle averti.

L’armée israélienne a lancé une campagne aérienne surprise sur Gaza le 18 mars, tuant 855 personnes, en blessant près de 1 900 autres et brisant un cessez-le-feu ainsi qu’un accord d’échange de prisonniers en vigueur depuis janvier.

L’ONU estime qu’environ 124 000 Palestiniens ont été une nouvelle fois déplacés depuis la reprise des attaques israéliennes contre Gaza.



“Les familles à Gaza sont à nouveau contraintes de fuir à la recherche de sécurité. Dans le même temps, le siège en cours aggrave la crise humanitaire. Les civils doivent être respectés et protégés. En tout temps. Partout”, a déclaré l’UNRWA.



“Pas de nourriture, pas d’eau”

La directrice de la communication de l’UNRWA, Juliette Touma, a affirmé qu’aucune aide alimentaire n’avait été autorisée à entrer à Gaza depuis début mars en raison du blocus israélien.



“Depuis le 2 mars, aucune nourriture, aucune eau, aucun médicament et aucune marchandise commerciale n’ont été autorisés à entrer à Gaza en raison de l’interdiction imposée par Israël. C’est la plus longue période depuis le début de la guerre”, a-t-elle déclaré.



“Chaque jour sans approvisionnement signifie que des enfants s’endorment le ventre vide”, a averti Touma.

Depuis octobre 2023, plus de 50 200 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués et plus de 113 900 blessés dans l’offensive militaire israélienne contre Gaza.

La Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt en novembre dernier contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour sa guerre contre l’enclave.