Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a, de nouveau, pointé du doigt la France, à l'occasion de la journée nationale du Chahid en Algérie, commémorant chaque année les milliers d'Algériens qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance du pays.

Il a évoqué “les crimes du colonialisme français et les épreuves endurées par le peuple algérien pendant 132 ans de domination coloniale”.

Dans son message, il a remis au goût du jour les méfaits d’un “colonialisme de peuplement destructeur” destiné à demeurer en Algérie pour “piller les ressources et les richesses de l’Algérie, une illusion à laquelle la révolution algérienne a mis fin”.

Méfaits du colonialisme de peuplement

Offensif, le président algérien a dénoncé le colonialisme qui, à ses yeux, “a envahi cette terre pure avec ses méthodes sauvages et destructives et a entravé la marche de son vaillant peuple pendant plus de 130 ans”.

Insistant sur le “colonialisme de peuplement” , il a dit que c’est la chose la “plus horrible” qu’ont commis “ceux qui prétendent la civilisation“.

Tebboune a, en outre, rendu un vibrant hommage aux martyrs qui “n’ont pas été dissuadés par les calculs des rapports de force” dans leur engagement révolutionnaire dans la lutte armée contre le colonialisme.

“Et alors que nous célébrons leur mémoire dans une Algérie qui se relève, leur prise de conscience nous inspire la confiance dans les capacités du pays pour le mener au rang des pays émergents”, a conclu le président Abdelmadjid Tebboune.

