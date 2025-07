Une attaque israélienne tue cinq Palestiniens dans leurs tentes à Khan Younès

Vendredi, des frappes israéliennes ont touché des tentes de Palestiniens déplacés à al-Mawasi, près de Khan Younès. Selon l’agence WAFA, au moins cinq personnes, dont trois femmes et un enfant, ont été tuées et plus de 20 autres blessées