Le groupe Houthi promet d’autres tirs de missiles vers des aéroports israéliens

Le groupe Houthi du Yemen a promis dimanche soir “d’imposer un blocus aérien complet à l’ennemi israélien” par des tirs en direction des aéroports israéliens, en particulier celui de Tel-Aviv. Un aéroport, dont les environs ont reçu dimanche un tir de missile revendique par le groupe yéménite.

Dans un communiqué diffusé sur Telegram, leur porte-parole militaire, Yahya Saree, invite “toutes les compagnies aériennes internationales à prendre cette déclaration en considération” et à annuler tous les vols programmés vers les aéroports israéliens.

Les compagnies Lufthansa et Air India ont suspendu leurs vols vers Tel-Aviv jusqu’au 6 mai et British Airways jusqu’au 7 mai. Air France a annulé ses vols de dimanche.

Algérie : 60.000 cas de cancers diagnostiqués en 2024

“ Près de 60.000 cas de cancers sont diagnostiqués en Algérie” en 2024, selon le Pr Sid Ahmed Ould Arbi, chef de service urologie au CHU Frantz Fanon de Blida.

Le spécialiste explique cette hausse du nombre de cas de cancer en Algérie par le “ vieillissement de la population et les nouveaux moyens de dépistage et de diagnostic permettant de déceler la maladie précocement.

La pollution, l’alcoolisme, le tabagisme, la sédentarité, l’obésité et la qualité de la nourriture sont aussi cités comme les autres causes des cancers.

Présidentielle ivoirienne: un millier de jeunes en soutien à l’opposant Thiam

Un millier de jeunes du PDCI , le principal parti d’opposition ivoirien, se sont rassemblés hier à Abidjan pour réclamer la réintégration de leur candidat, Tidjane Thiam, dans la course à la présidentielle d’octobre.

Banquier international, Tidjane Thiam, a été radié de la liste électorale après qu’un tribunal a estimé le 22 avril qu’il avait perdu sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription en 2022.

La publication de la liste définitive est attendue le 20 juin.

Trump rencontrera à Ryad a la mi-mai, les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe

Le président américain Donald Trump rencontrera les dirigeants des six pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) lors de sa visite à Ryad à la mi-mai, a indiqué dimanche à l'AFP une source proche du gouvernement saoudien.

Lors de cette tournée régionale, prévue du 13 au 16 mai, Trump ira également au Qatar et aux Émirats Arabes Unis.

Ligue 1: Strasbourg inflige au PSG sa deuxième défaite de la saison

Enfin en football,Paris Saint-Germain n’a plus que la tête au match retour de la demi-finale de la Ligue des champions contre Arsenal mercredi au Parc des Princes. Déjà champion, le Paris SG a perdu son deuxième match d'affilée en Ligue 1 samedi à Strasbourg par (2-1) à l’occasion de la 32 e journée.

À deux journées de la fin du championnat, Marseille, pour l'instant 2e avec 59 points, ne compte que deux points d'avance sur Strasbourg, 6e. Entre les deux clubs, on retrouve Monaco, avec 58 points, et Nice et Lille, ex aequo avec 57 points.