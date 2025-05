1- Au G7, les chefs de la diplomatie sont réunis au Canada à Charlevoix pour discuter les contours d’un éventuel cessez-le-feu en Ukraine, mais les tensions commerciales avec le Canada compliquent tout.

Le Canada veut aborder le problème de la guerre commerciale, l'Union européenne et les Etats-Unis préfèrent se focaliser sur l'Ukraine. Pour Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, le G7 doit se concentrer sur l'Ukraine, qui est "le but de cette réunion"

2- L’Assemblée nationale française a voté une résolution symbolique pour soutenir l’aide à l’Ukraine, à l’arrivée une assemblée très divisée a tout de même voté le texte.

Après six heures de débats tendus, le texte a été adopté (288 voix pour, 54 contre), malgré les réserves du gouvernement. D’un côté, les partisans d’une Europe plus forte, de l’autre, l’extrême droite, LFI et les communistes, critiqués pour leur position jugée trop conciliante envers Moscou.



3: c’est une info du journal le Parisien, En pleine tension entre la France et l’Algérie, voici une affaire d’espionnage. Un fonctionnaire de Bercy a été discrètement arrêté par la DGSI le 16 décembre 2024. Il est soupçonné d’avoir transmis des informations confidentielles sur des opposants algériens en France aux services de renseignement d’Alger. Une employée de l’Office de l’immigration est également mise en cause dans cette affaire d’espionnage.

4:

Une premiere.

Des figures de l’extrême droite française sont conviées à un événement sur la lutte contre l’antisémitisme en Israël. Jordan Bardella et Marion Maréchal sont attendus à Jérusalem les 26 et 27 mars prochain, à l’invitation du gouvernement Netanyahou.

Bardella doit y prononcer un discours sur la montée de l’antisémitisme en France depuis le 7 octobre. Des visites aux frontières israéliennes sont aussi prévues pour leur faire découvrir la situation géopolitique sur place.

5- Football européen : Mission renversement pour le FCSB !

Battu 3-1 par l'OL lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa, le FCSB joue sa survie ce jeudi au Groupama Stadium. Les Roumains devront créer la surprise s’ils souhaitent la qualification.

De son côté, Lyon a une belle avance et compte bien la gérer pour poursuivre l’aventure.

Hier soir, par contre c’est fini pour le LOSC, les lillois ont été éliminés par Dortmund à domicile 1 à 2.