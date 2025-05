Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mercredi que l'armée étendait son offensive terrestre sur Gaza et qu’elle allait “conquérir un vaste territoire” qui s'ajouterait aux zones tampons de la bande de Gaza.

Cette déclaration intervient alors que le bilan des victimes des bombardements incessants d'Israël sur Gaza s'est élevé à au moins 17 morts depuis les premières heures de la matinée.

Selon Katz, l'opération est désormais en cours à Rafah, a rapporté la radio militaire israélienne.

L’annonce fait suite à l'ordre d’évacuer donné par l'armée aux habitants de Rafah, ainsi qu’à ceux des quartiers nord de Beit Hanoon et Beit Lahiya.

“Pression sur le Hamas”

Le chef d'état-major de la Défense israélienne a indiqué que l'intensification de l'offensive militaire contre Gaza “augmentera la pression sur le Hamas”.

“L'intensification de l'opération ce matin augmentera la pression sur les meurtriers du Hamas et sur la population de Gaza, et favorisera la réalisation de cet objectif sacré et important pour nous tous”, a écrit Israël Katz dans un message sur X.

Il a en outre appelé les habitants de Gaza à agir immédiatement “pour chasser le Hamas et restituer tous les otages. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre”.

TRT Global - Gaza: toutes les boulangeries à l'arrêt, risque généralisé de famine Toutes les boulangeries de Gaza ont cessé de fonctionner depuis lundi, faute de farine et de gasoil du fait du blocus israélien. L’enclave palestinienne est sous la menace d’une famine généralisée. 🔗

Au moins 17 morts depuis l’aube

Les attaques israéliennes ont tué au moins 17 personnes à Gaza depuis l'aube de mercredi dans le centre et le sud de l’enclave, selon des sources médicales.

Lors de l'une des frappes les plus meurtrières, les forces israéliennes ont ciblé une maison à Khan Younis, au sud de Gaza, tuant au moins 12 Palestiniens.

Deux autres personnes ont été assassinées lors d'une attaque israélienne dans le nord-est de Rafah, où l'armée israélienne a annoncé lancer une offensive généralisée pour s'emparer de “vastes zones“.

Depuis octobre 2023, plus de 50 200 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués et plus de 113 900 blessés dans l’offensive militaire israélienne contre Gaza.