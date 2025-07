"L'évacuation de céréales des ports ukrainiens vers le monde via la Turquie est un développement critique pour l'humanité", a déclaré le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan à l'issue du Conseil des ministres dans la capitale Ankara.

Il a souligné que tout le monde peut témoigner que la Turquie a déployé "tous les efforts possibles" pour assurer la paix entre la Russie et l'Ukraine.

"Notre objectif est de réunir le président russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky dans notre pays, dans un avenir proche afin de parvenir à une solution à la crise", a ajouté le président turc.

La Turquie, les Nations unies, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul le 22 juillet pour reprendre les exportations de céréales depuis trois ports ukrainiens de la mer Noire, qui avaient été interrompues en raison de la guerre en Ukraine menée par la Russie, qui en est à son sixième mois.

Un centre de coordination conjoint composé de responsables des trois pays et des Nations unies a été mis en place à Istanbul pour superviser les expéditions.

Recep Tayyip Erdogan a également indiqué que son pays accorde une "importance particulière" aux Balkans et a annoncé une tournée dans trois pays de cette région pour la première semaine de septembre.

Le quatrième navire de forage turc Abdulhamid Han, a-t-il dit, est le symbole de la volonté de défendre les intérêts du pays en Méditerranée.

La Turquie a sauvé la vie de 41 000 personnes

"Au cours des deux dernières années, la Turquie a sauvé la vie de 41 000 personnes que la Grèce avait poussées à la mort", a dit, Recep Tayyip Erdogan lors d'une cérémonie de remise de diplômes de l'Académie de la gendarmerie et des garde-côtes, dans la capitale Ankara.

Erdogan a souligné que grâce aux efforts des garde-côtes turcs, des décès ont été évités dans la mer Égée.

Il a indiqué que le nombre de migrants irréguliers appréhendés par les garde-côtes turcs a atteint 245 000, ajoutant que la gendarmerie poursuit sa lutte contre la migration irrégulière et le trafic d'êtres humains.

La Turquie est un point de transit essentiel pour les demandeurs d'asile qui souhaitent passer en Europe pour commencer une nouvelle vie, en particulier ceux qui fuient la guerre et les persécutions.

Ankara et les groupes mondiaux de défense des droits ont condamné à plusieurs reprises les pratiques illégales de la Grèce, affirmant qu'elle viole les valeurs humanitaires et le droit international en mettant en danger la vie des migrants vulnérables, notamment des femmes et des enfants.

"La personne qui critiquera encore les avancées de notre industrie de la défense malgré le renforcement militaire en Grèce serait dépourvue de vision stratégique", a-t-il poursuivi.

Le président turc a rappelé que son pays étend la profondeur de ses opérations de la Syrie à l'Irak.

"Nous portons les coups les plus durs aux groupes terroristes là où ils se sentent le plus en sécurité", a conclu Erdogan.