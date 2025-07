Auteur de 36 matches la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, Bamba Dieng n'a toujours pas disputé la moindre minute depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Igor Tudor à l'Olympique de Marseille. Alors que le joueur attend une proposition de prolongation de contrat, le club phocéen qui a effectué un mercato très important dans les sens des arrivées (Alexis Sanchez, Samuel Gigot, Jordan Veretout, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Luis Suarez, Ruben Blanco, Issa Kaboré, Isaak Touré), doit désormais réaliser des ventes pour rééquilibrer les comptes. C'est pourquoi l'OM espère vendre Dieng, qui dispose d'une valeur marchande intéressante sur le marché des transferts.

Selon les informations du média sénégalais Taggat, l'attaquant de Marseille a pris sa décision. Il est désormais d'accord pour quitter l'OM cet été. A trois mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Bamba Dieng veut rebondir pour retrouver du temps de jeu.

Pour l'heure, Nice et Lorient sont les seuls clubs français dans la course, mais des écuries de Premier League suivent également la situation du Marseillais. Toutefois, la piste menant à Lorient est la plus probable selon FootMercato, qui avance que l'entraîneur des Merlus, Régis Le Bris, et Bamba Dieng se sont déjà entretenus en vue d'un éventuel transfert. Un départ du Séngalais est donc plus que jamais probable cet été, et la situation pourrait même se décanter cette semaine selon Taggat. Affaire à suivre.

En parallèle, l'OM cherche à recruter le défenseur de Manchester United Éric Bailly. L'Ivoirien de 28 ans est tout proche d'un accord avec le club phocéen, qui souhaite boucler l'affaire très rapidement. Selon les informations de La Provence, un deal à hauteur de 7 millions d’euros sous forme de prêt avec option d'achat est envisagé. Un transfert définitif prendrait effet après que plusieurs conditions soient validées, comme disputer un certain nombre de matches, et une qualification en Ligue des champions la saison prochaine.