C'était une rencontre historique ce mardi au stade Olympiski de Kiev. Alors que le football ukrainien était interrompu depuis le 26 avril dernier en raison de l'offensive russe, le Chakhtior Donetsk et le Metalist Kharkiv ont disputé le premier match de la saison. Si la rencontre s'est soldée sur un 0-0, l'essentiel était ailleurs. Le président Volodymyr Zelensky souhaitait avant tout remonter le moral de ces citoyens, même si pour des raisons évidentes, ces derniers ne pourront pas se rendre dans les tribunes pour encourager leurs équipes.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports ukrainien, Vadym Gutzeit, avait précisé il y a quelques semaines que tous les matches se dérouleraient bien en Ukraine, mais sans aucun spectateur, et avec des règles de sécurité strictes. Toutes les rencontres se disputeront dans la région de Kiev ou dans l'ouest de l'Ukraine. Si des raids aériens sont détectés, les joueurs et les entraîneurs seront mis à l'abri. Tous les stades disposent d'un abri anti-aérien et des militaires devront assurer la sécurité des joueurs durant les matches.

Plusieurs équipes comme le FC Marioupol, qui est désormais sous occupation russe, ou le Desna Tchernihiv, dont le stade a été gravement endommagé par les bombardements, ne prendront pas place dans le championnat ukrainien cette saison. Ils seront toutefois autorisés à intégrer la prochaine.

La reprise, un symbole fort

Dans l'enceinte du stade Olympiski de Kiev ce mardi, les 22 acteurs entraient sur la pelouse avec des drapeaux ukrainiens, tout en déployant une banderole : "Nous avons le même courage". Une symbolique forte pour soutenir les combattants ukrainiens. Les joueurs des deux équipes portaient également des T-shirts avec l'inscription : "L'Ukraine va gagner".

Alors que la saison avait dû être écourtée en avril, c'est le Chakhtior qui représentera le pays lors de la prochaine Ligue des champions qui démarrera en septembre. La formation de Donetsk avait deux points d'avance sur le Dynamo Kiev au moment de l’arrêt du championnat. Le club de Kiev, qui s'est incliné 3-0 (5-0 scores cumulés) sur la pelouse du Benfica Lisbonne ce mardi en barrage retour de Ligue des champions, est reversé en Ligue Europa.