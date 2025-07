Recep Tayyip Erdogan a indiqué que les mesures nouvellement prises dans les relations entre la Turquie et Israël ne réduiront en rien le soutien d'Ankara à la cause palestinienne.

Le président turc animait, mardi soir, une conférence de presse conjointe dans la capitale Ankara avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas, en visite officielle en Turquie.

La visite de trois jours de Mahmoud Abbas intervient alors que la Turquie et Israël prennent des mesures pour normaliser leurs relations, avec notamment la décision prise la semaine dernière de rétablir totalement les relations diplomatiques et de renvoyer les ambassadeurs et les consuls généraux dans les deux pays, après une interruption de quatre ans.

"Les mesures prises dans nos relations avec Israël ne réduiront en rien notre soutien à la cause palestinienne", a déclaré Erdogan. Il a souligné que la Turquie continuera de manifester sa solidarité avec la Palestine de la "manière la plus forte".

"La Turquie, qui a reconnu l'État palestinien dès sa proclamation, défend la vision d'une solution à deux États et n'accepte pas les actions visant à modifier le statut de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa de quelque manière que ce soit. Nous avons transmis ce message à nos homologues israéliens", a-t-il poursuivi.

Le chef de l'État turc a fait savoir que la Palestine soutient les efforts de la Turquie pour normaliser les relations avec Israël, car, a-t-il précisé, le dialogue de la Turquie avec Israël lui donnera une meilleure chance de défendre sa cause.

"La Palestine a toujours eu une place spéciale dans le cœur de la Turquie, qui vise à renforcer davantage les liens avec la Palestine, et souhaite sa prospérité et son développement", a indiqué Erdogan. Et le président turc d'ajouter : "Je souligne une fois de plus que la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale sur la base des frontières de 1967 et des résolutions des Nations unies, est essentielle pour la paix et la stabilité de toute notre région".

Pour sa part, Mahmoud Abbas a salué le soutien de la Turquie au peuple palestinien.

"Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au président Recep Tayyip Erdogan pour son soutien inébranlable aux côtés du peuple palestinien", a déclaré le président palestinien.

Il a insisté sur l'adhésion à la "résistance populaire pacifique" et le rejet de "la violence et du terrorisme".

"Nous voulons devenir un membre à part entière des Nations unies et exigeons que les pays qui croient en la solution à deux États reconnaissent l'État de Palestine", a-t-il ajouté.

Abbas a également salué le rôle joué par la Turquie pour aider la Palestine à devenir un État observateur aux Nations unies.

"Il y a quelques années, nous avons obtenu un statut d'État non-membre observateur à l'ONU, et le premier mérite en revient à la Turquie", a-t-il conclu.