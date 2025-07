"J'appelle le président russe à mettre fin à l'attaque armée contre l'Ukraine", a-t-elle déclaré à l'occasion de sa conférence de presse de fin de mandat, Michelle Bachelet a brièvement mentionné le conflit en Ukraine.

"La centrale de Zaporijjia doit être immédiatement démilitarisée", a-t-elle ajouté.

Elle a souligné que ses services avaient recensé au moins 5.587 civils tués et 7.890 blessés depuis le début de l'offensive russe en Ukraine il y a six mois. Parmi ces victimes, près de 1.000 sont des enfants.

"Hier, cela faisait six mois que la Russie a envahi l'Ukraine. Six mois incroyablement terrifiants pour le peuple ukrainien, dont 6,8 millions ont dû fuir leur pays. Des millions d'autres ont été déplacés à l'intérieur du pays", a déclaré l'ancienne présidente chilienne.

"Six mois plus tard, les combats se poursuivent, avec des risques impensables pour les civils et l'environnement, liés aux hostilités menées à proximité de la centrale nucléaire de Zaporijjia", a-t-elle déploré.

Elle a appelé les deux parties à veiller à respecter, "à tout moment et en toutes circonstances, le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire".