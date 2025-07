"J'ai parlé avec Greg (le directeur sportif Grégory Lorenzi) et le coach (Michel Der Zakarian) et j'ai senti de la confiance de leur part. C'est ce qu'il y a de plus important dans le football", a déclaré le joueur de 34 ans dans le communiqué du club.

Cet attaquant physique, très efficace de la tête comme son nouveau coéquipier Steve Mounié, a débuté au CR Belouizdad en Algérie avant de parcourir l'Europe : le Sporting Portugal (2013-2016), Leicester (2016-2018), Fenerbahçe (2018-2019), Monaco (2019-2020)...

Arrivé libre à Lyon en janvier 2021, il était reparti un an plus tard au Sporting Portugal, où il est quasiment sorti du groupe à partir d'avril.

"Il a toujours été un bon joueur, il l'a démontré lors de ses passages à Lyon ou Monaco. C'est un attaquant de qualité", avait salué Der Zakarian, interrogé sur des rumeurs d'approches de Slimani dimanche après la victoire à Angers (3-1).

À Brest, l'international aux 41 buts en 88 sélections retrouve ses compatriotes Haris Belkebla et surtout Youcef Belaïli, dont l'arrivée à Brest en janvier avait provoqué un afflux de supporters algériens sur les réseaux sociaux du club breton.