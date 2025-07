À deux mois du Ballon d'Or qui lui semble promis, Karim Benzema vient de recevoir le prix de joueur de l'année par l'UEFA. Un trophée remis ce jeudi à Istanbul, en marge du tirage au sort des groupes de la prochaine Ligue des champions, dont la finale se disputera dans la ville turque. L'attaquant du Real Madrid succède ainsi au milieu de terrain de Chelsea Jorginho, et devance très largement Kevin de Bruyne (Manchester City) et Thibaut Courtois (Real Madrid).

"Cette année a été la meilleure de ma carrière"

Grand artisan du sacre madrilène en Ligue des champions et en Liga, Karim Benzema remporte le premier trophée individuel de sa carrière. "Il est possible que je sois meilleur désormais, que je joue mieux" admet l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais dans les colonnes de l'AFP. "Cette année a été la meilleure de ma carrière au niveau personnel, mais quand j'entre sur le terrain, je pense au collectif et je savais que l'aspect collectif allait m'amener à ça. Il est clair que cette Ligue des champions a été la plus difficile (de ses cinq sacres, NDLR) avec Paris, puis Chelsea, puis Manchester City. C'étaient des matches importants, difficiles pour nous, mais nous n'avons pas baissé les bras et nous nous sommes toujours battus. Donc sans doute que c'est la plus difficile, et la plus belle."

Auteur de 15 buts en C1 la saison dernière, dont 10 en phase finale, le Français reconnaît son changement de statut depuis le départ du Real Madrid de Cristiano Ronaldo, mais avoue pour l’AFP être resté le même dans son jeu : "Avec Cristiano, j'ai joué de nombreuses années (2009-2018) et il m'a beaucoup aidé. Avec lui, j'avais un rôle différent, je devais délivrer davantage de passes décisives. Quand il est parti, je savais que je pouvais faire un pas en avant. J'ai continué à jouer comme je savais le faire mais avec un plus haut niveau de buts et de passes décisives. Ce qui a changé, c'est cette statistique de buts, mais mon jeu est le même depuis que je suis gamin."

Objectif Ballon d'Or

Alors que "KB9" est le premier Français à avoir remporté ce prix depuis Franck Ribéry en 2013 sous les couleurs du Bayern Munich, il espère désormais être Ballon d'Or le 17 octobre prochain à Paris. Depuis Zinedine Zidane en 1998, aucun Français n'a décroché ce trophée.

Du côté des femmes, c'est l'Espagnole Alexia Putellas (FC Barcelone), vainqueur du dernier Ballon d'Or, qui a été sacrée joueuse UEFA. Elle remporte ce prix pour la deuxième fois consécutive. Chez les entraîneurs, c'est Carlo Ancelotti (Real Madrid) qui a été sacré coach de l'année.