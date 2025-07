L'importance de Sadio Mané dans l'effectif de Liverpool se fait déjà sentir. Dauphin de Manchester City la saison dernière, les Reds n'ont toujours pas remporté le moindre match en championnat. Après deux nuls face à Fulham et Crystal Palace, les hommes de Jürgen Klopp se sont inclinés contre Manchester United le week-end dernier (2-1). Une défaite amère qui n'a pas manqué de faire réagir le technicien allemand : "Je sais que ça va paraître ridicule mais on aurait dû gagner ce match, a-t-il lancé après la rencontre. Oui, je suis inquiet de la situation mais c'est comme ça. On a un bon match à la maison samedi et Anfield devra être bruyant. On doit mettre le feu et imposer notre rythme. On doit tout donner pour être au niveau attendu par nos supporters. On se battra jusqu’à la mort ". Pendant ce temps-là, Mané a déjà inscrit trois buts en autant de rencontres de Bundesliga.

Pas simple de remplacer Mané

Si Liverpool a déboursé plus 75 millions d'euros pour recruter l'attaquant Darwin Nunez en provenance de Benfica, ce dernier n'a pas encore donné pleine satisfaction à son entraîneur. Auteur de 48 buts en 85 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs du club portugais, le joueur de 23 ans n'a pu inscrire qu'un seul but en PL, avant de recevoir un carton rouge contre Palace. Provoqué par Joachim Andersen, Nunez a répondu en donnant un coup de tête à l'ancien Lyonnais. Il sera suspendu lors des trois prochaines rencontres.

Dans le même temps, Mohamed Salah ne parvient plus à faire briller ses coéquipiers depuis le début de la saison et recherche encore ses automatismes avec Roberto Firmino et Luis Dias. Si le Brésilien n'est plus que l'ombre de lui-même, le Colombien qui est à Liverpool depuis l'hiver dernier semble bien assimiler la méthode Klopp. Toutefois, il devra se montrer plus clinique devant le but pour faire oublier Sadio Mané, qui avait inscrit 16 buts la saison dernière, malgré son changement de poste. Si le recrutement de Liverpool semble insuffisant, les cadres comme Virgil Van Dijk ou Andew Robertson devront également se ressaisir pour stabiliser la défense liverpuldienne, qui a déjà encaissé cinq buts en trois matches.

A Liverpool, l'infirmerie est pleine

En plus de perdre un élément clé de son onze en la personne de Sadio Mané, Jürgen Klopp doit faire sans plusieurs joueurs importants de son effectif. Thiago Alcantara, Diogo Jota, Joel Matip, Ibrahima Konaté, Caoimhin Kelleher, Naby Keita, Curtis Jones, Alex Oxlade-Chamberlain, et Calvin Ramsay sont tous blessés. Une situation qui inquiète forcément le coach des Reds : "Il est évident que nous sommes dans une situation délicate en termes de blessures. Nous passons la semaine avec 14-15 joueurs pros disponibles, nous devons nous assurer qu'aucun d'entre eux ne se blesse, car il n'y a plus vraiment d'options. Je suis préoccupé, ce n'est pas facile pour le moment, mais c'est comme ça. Nous nous préparons maintenant pour Bournemouth, Newcastle et Everton, c’est comme ça."

Face à Bournemouth ce samedi, Liverpool devra remporter son premier match de la saison en Premier League pour ne pas sombrer dans la crise. Actuellement 16e au classement, les hommes de Jürgen Klopp devront tout faire pour donner le sourire à leurs fans à Anfield. Adepte du 4-3-3 avec son fameux système de transition rapide, l'entraîneur allemand pourra peut-être revoir ses plans pour enfin lancer la saison de son club.