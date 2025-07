"Votre avenir, ce n'est pas l'anti-France" a-t-il lancé, accusant ceux qu'il a appelé "de nouveaux impérialistes" d'être à l'origine de cette campagne dirigée contre son pays, notamment en Afrique où des mouvements anti-français ont vu le jour ces derniers mois.

Emmanuel Macron a dénoncé, dans la foulée, "l'immense manipulation de réseaux sociaux téléguidés en sous-main par des puissances étrangères".

Par ailleurs, le président français s'est dit favorable à l'organisation d'un nouveau match amical entre la France et l'Algérie.

"Ça serait une belle chose pour conjurer le passé", a répondu Emmanuel Macron à une question sur la possibilité d’organiser une telle confrontation. Et le président français d’ajouter : "La culture et le sport sont des terrains où nous devons être ensemble. Parfois, on peut s’affronter mais amicalement".

Pour rappel, la dernière confrontation entre les Verts d'Algérie et les Bleus de France remonte au mois d'octobre 2001. À l'époque, l'équipe de France, championne du monde et détentrice de la coupe d'Europe, a affronté à Paris au Stade de France, les camarades de Djamel Belmadi, actuel sélectionneur des Fennecs d'Algérie. Mais la rencontre n'est pas allée à son terme en raison d'un envahissement de terrain par les supporters algériens, alors que le score était de 4 à 1 pour l'équipe de France.

L'idée d'organiser un deuxième match amical a été lancée, en septembre 2019, par le sélectionneur national Djamel Belmadi.

Depuis, l'éventualité d'organiser cette partie a été évoquée plusieurs fois par le président de la Fédération Française de Football (FFF) Noël Le Graët. Mais aucune date n'a été fixée. "Ça fait huit ans que je suis à la Fédération, j’ai toujours souhaité aller à Alger. On n’a jamais réussi à trouver un accord", affirmait le patron de la FFF en septembre 2020.

Le même Noël Le Graët est revenu à la charge en mettant en cause la politique comme principal obstacle pour le déroulement de ce match entre l’Algérie et la France. "J’ai toujours envie de le faire, mais c’est la politique qui m’empêche de le faire", a-t-il dit en juin 2021.