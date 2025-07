Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères turc, Tanju Bilgic a regretté les propos du président Macron, en visite en Algérie, sur la Turquie, dans un communiqué de presse publié samedi.

"Il est extrêmement regrettable que le président français Emmanuel Macron, ait fait des déclarations ciblant notre pays, ainsi que d'autres pays, lors de sa visite en Algérie. Il est inacceptable que le président français Macron, qui a du mal à faire face au passé colonial de son pays en Afrique, notamment en Algérie, tente d’occulter celui-ci en accusant d'autres pays, dont le nôtre", a déclaré Bilgic.

Macron a déclaré vendredi, lors de sa visite en Algérie, que des réseaux originaires de Russie, de Chine et de Turquie faisaient de la “propagande anti-française” en Afrique.

"La Turquie fait partie des partenaires stratégiques de l'Union africaine"

Soulignant que la Turquie "fait partie des partenaires stratégiques de l'Union africaine", Bilgic précise que "la Turquie développe jour après jour ses relations tant avec l'Algérie qu'avec les autres pays du continent africain" et que ces relations "fondées sur la confiance mutuelle progressent dans le respect de la volonté de chacun des pays."

"Si la France pense qu'il y a des réactions contre elle sur le continent africain, elle devrait en chercher la source dans son passé colonial, dans ses efforts de poursuivre celui-ci avec différentes méthodes et essayer de se corriger. Prétendre que ces réactions sont causées par les activités de pays tiers, au lieu de faire face aux problèmes liés au passé (colonial) et de les résoudre, c'est non seulement nier un phénomène sociologique et historique, mais cela reflète également la mentalité étriquée de certains hommes politiques", poursuit le porte-parole, avant de conclure : "Nous espérons que la France gagnera, le plus tôt possible, suffisamment de maturité pour faire face à son passé colonial avant de blâmer d’autres pays, dont le nôtre."