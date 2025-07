Il s’agit d’une première pour la Coupe Stanley en 124 ans d’existence; Kadri étant devenu, à l’âge de 31 ans, le premier joueur de confession musulmane à remporter ce prestigieux trophée de la LNH (Ligue nationale de Hockey).

La LNH est une association sportive professionnelle nord-américaine regroupant des franchises de hockey sur glace du Canada et des États-Unis. Le niveau de jeu de cette ligue est considéré comme le meilleur au monde.

S’adressant à sa communauté, dans la ville, théâtre d’une attaque terroriste islamophobe qui avait décimé une famille d’origine pakistanaise en juin 2021, “C’est un véritable honneur d’être le premier musulman à amener la coupe Stanley à la mosquée. Je vais toujours me rappeler de ce moment” a lancé Kadri.

“Ce sont mes racines, c'est une partie de moi. Je suis reconnaissant du support que j'ai reçu”, a-t-il ajouté, ému.

Membre de “l’Alliance pour la diversité dans le hockey”, Kadri avait, à maintes reprises auparavant, souligné les défis auxquels il avait fait face en tant que musulman dans le sport de haut niveau, en termes de discrimination et de racisme.

“Le but est d'inspirer et de motiver les jeunes. Les jeunes ont besoin de modèles et je fais de mon mieux en ce sens, je suis heureux de partager cela avec tout le monde” a-t-il relevé.

Nazem Kadri a connu le meilleur de sa carrière avec 87 points en 71 matchs.

Il a glané aussi 15 points en 16 matchs durant la phase éliminatoire disputée avec les “Flames de Calgary”, avec qui il a signé un contrat de sept ans, d’une valeur de 49 millions de dollars.