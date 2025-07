Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé que son pays est prêt à fournir toutes les formes de soutien au peuple pakistanais dans un entretien téléphonique qu'il a effectué, samedi, avec le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, selon un communiqué de la direction de la Communication de la présidence turque.

Lors de cet entretien, le chef de l’État turc, a exprimé sa sympathie et sa solidarité envers les Pakistanais, à la suite des inondations causées par les pluies de mousson d’une intensité exceptionnelle, qui ont frappé le Pakistan.

Il a également souhaité la miséricorde de Dieu aux Pakistanais qui ont perdu la vie au cours des derniers jours, et un prompt rétablissement aux blessés.

Le chef de l'État turc a en outre déclaré que la Turquie, comme elle l'a toujours été, est prête à apporter toutes les formes de soutien au peuple pakistanais frère en ces temps difficiles.

Au cours des dernières 24 heures, 119 personnes sont décédées, portant le bilan à 1.033 personnes, tandis que de fortes pluies continuaient de s'abattre dimanche sur certaines parties du pays.

Plus de 33 millions d'habitants, soit un Pakistanais sur sept, ont également été touchés par les inondations et près d'un million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées, selon le gouvernement.

L'Autorité nationale de gestion des catastrophes a indiqué que plus de 80.000 hectares de terres cultivables avaient été ravagées et plus de 3 400 kilomètres de routes et 149 ponts emportés par les eaux.

La mousson, qui dure habituellement de juin à septembre, est essentielle pour l'irrigation des plantations et pour reconstituer les ressources en eau du sous-continent indien. Mais elle apporte aussi chaque année son lot de drames et destructions.