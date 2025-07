Selon la NDMA, 28 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures mais les autorités tentaient toujours d'atteindre des villages isolés situés dans des zones montagneuses au nord du pays, ce qui pourrait encore faire grimper le bilan.

Plus de 33 millions d'habitants, soit un Pakistanais sur sept, ont été touchés par les inondations et près d'un million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées, selon le gouvernement.

La NDMA a indiqué que plus de 80.000 hectares de terres cultivables avaient été ravagées et plus de 3.400 kilomètres de routes et 157 ponts emportés par les eaux.

Sherry Rehman, la sénatrice pakistanaise et ministre du Changement climatique, a déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter que le Pakistan connaît une "grave catastrophe climatique, l'une des plus difficiles de la dernière décennie".

La mousson, qui dure habituellement de juin à septembre, est essentielle pour l'irrigation des plantations et pour reconstituer les ressources en eau du sous-continent indien. Mais elle apporte aussi chaque année son lot de drames et de destructions.

La Turquie crée un pont aérien

L’Agence turque de gestion des catastrophes et des situations d'urgence (AFAD) a créé "un pont aérien" dimanche, pour acheminer des tentes et des produits d'aide humanitaire au Pakistan, selon un communiqué diffusé par le ministère turc de l'Intérieur.

Dans une première étape, l'AFAD transfère 10 mille tentes, 50 mille paquets alimentaires, 50 mille paquets de produits hygiéniques et 10 mille paquets de nourritures pour bébés.