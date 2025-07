L'aéroport de Carsamba à Samsun, province du nord de la Turquie, dans la région de la mer Noire, a ouvert ses portes pour accueillir les visiteurs du TEKNOFEST, édition KARADENIZ (mer Noire).

Le festival, organisé par la Fondation turque des équipes technologiques et le ministère turc de l'Industrie et des Technologies, se poursuivra jusqu'au 4 septembre avec divers spectacles et concours technologiques.

Des automobiles électriques conçues par les institutions publiques, des drones de combat, des hélicoptères et d'autres technologies sont exposés durant le festival.

Lors de l'événement, Turkish Stars et Solo Türk, affiliés à l'armée de l'air turque, effectueront un vol de démonstration dans le ciel.