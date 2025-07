"Nous sommes enfin en route après six mois d'énormes efforts" et de négociations pour accéder à la centrale, a déclaré à la presse le directeur général de l'agence onusienne, Rafael Grossi, avant le départ du convoi dans la capitale ukrainienne.

Les membres de la mission, qui devraient passer "quelques jours" sur le site, ont "une tâche essentielle à accomplir: évaluer la situation sur place et contribuer autant que possible à la stabiliser", a-t-il expliqué.

Rafael Grossi a réaffirmé sa volonté de parvenir à un accord pour permettre la présence d'une mission permanente de l'AIEA au niveau de la centrale de Zaporijia.

"C'est l'un de mes objectifs principaux et j'y parviendrai", a-t-il dit.

On ne sait pas pour l'heure quand la délégation de l'AIEA a prévu d'arriver à Zaporijia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, tombée sous le contrôle de la Russie au début de son offensive en Ukraine et devenue l'un des enjeux majeurs de la guerre.

La date exacte de l'inspection n'est pas connue non plus et Evguéni Balitsky, chef de l'administration locale de la région de Zaporijia mise en place par les Russes, a déclaré à l'agence de presse russe Interfax que les inspecteurs de l'AIEA "devront voir le travail de la centrale en un jour".

Kiev et Moscou s'accusent mutuellement depuis plusieurs semaines de bombarder les alentours de la centrale - dont le fonctionnement est toujours assuré par des techniciens ukrainiens - alimentant les craintes d'une catastrophe nucléaire et incitant plusieurs pays et organisations internationales à réclamer l'instauration d'une zone démilitarisée.