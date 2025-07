Le Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, a félicité mardi la Turquie et les Nations unies pour avoir mené à bien l'accord d'Istanbul sur l'exportation des céréales ukrainiennes, alors que le navire affrété par les Nations unies, le Brave Commander, transportant des céréales vers la Corne de l'Afrique, est arrivé à destination à Djibouti.

"Nous sommes très heureux de voir que l'accord sur les céréales de la mer Noire fonctionne jusqu'à présent. Nous félicitons à nouveau les Nations unies et nous remercions la Turquie, car la première cargaison est arrivée à Djibouti aujourd'hui", a déclaré Borrell, au cours d'une conférence de presse organisée à l'issue de la réunion informelle des ministres de la Défense de l'UE à Prague

Il a souligné que la Corne de l'Afrique "a désespérément besoin de céréales en provenance d'Ukraine. Des millions de personnes sont dans une situation désespérée en raison du blocage des céréales".

Il a promis que l'UE continuerait à surveiller la mise en œuvre de l'accord.

Le navire affrété par les Nations unies transportant plus de 23 000 tonnes de céréales ukrainiennes est arrivé plus tôt dans la journée de mardi au port de Djibouti, où les céréales seront déchargées et transférées en Éthiopie, l'un des cinq pays que les Nations unies considèrent comme menacés de famine.

Commandé par le Programme alimentaire mondial, il s'agit du premier cargo humanitaire à prendre la mer depuis la signature de l'accord d'Istanbul du 22 juillet.

La Russie et l'Ukraine ont signé un accord historique sur l’exportation des céréales ukrainiennes, à Istanbul en juillet, sous l'égide de la Turquie et de l’ONU.

Mission de formation militaire de l'UE en Ukraine

Les ministres de la Défense de l'UE ont également échangé sur l'envoi d'une mission de formation militaire en Ukraine, sans parvenir à un accord.

"Ils ont décidé de faire le travail préparatoire, qui comprend le contact avec les Ukrainiens d'une part, et de définir les paramètres juridiques et opérationnels d'autre part", a expliqué Josep Borell.

L’UE doit "être rapide et ambitieuse, faire preuve de valeur ajoutée et de flexibilité" afin d'aider l'armée ukrainienne.

Depuis le début de l'"opération militaire spéciale" de la Russie, l’UE a fourni à Kiev un total de 2,5 milliards d'euros d'aide militaire, y compris des armes létales.

Il a également imposé sept paquets de sanctions, visant notamment le président russe Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, interdit les importations d'or, de pétrole et de charbon, ainsi que l'exportation de produits de luxe, et exclu les banques russes et biélorusses du système de paiement international SWIFT.