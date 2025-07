L'indicateur a atteint 5,5% en données corrigées des variables de saison (CVS), soit 0,1 point de plus qu'en juillet, a-t-elle détaillé. Le nombre de chômeurs a quant à lui augmenté de 28.000 sur un mois.

En données brutes, le nombre de chômeurs grimpe à 2,55 millions, en hausse d'environ 77.000 sur un mois, selon l'organisme.

"Malgré les incertitudes économiques et politiques, le marché du travail est robuste", a commenté la nouvelle présidente de l'Agence pour l'emploi, Andrea Nahles, ancienne dirigeante du parti social-démocrate.

Le chômage et le sous-emploi ont augmenté en août "plus que d'habitude" pour la saison estivale, et cela "est toujours dû à l'enregistrement des réfugiés ukrainiens" qui fuient leur pays envahi par l'armée russe, a-t-elle ajouté.

En août, le nombre d'Ukrainiens aptes au travail inscrits auprès de l'Agence pour l'emploi a augmenté de 38.000 pour atteindre un total de 398.000.

Plus d'un million de citoyens ukrainiens ont été enregistrés en Allemagne fin juillet, selon l'organisme, même si nombre d'entre eux ont par la suite quitté le territoire vers d'autres destinations.

Le potentiel des Ukrainiens aptes à travailler pourrait être un recours au moment où l'Allemagne connaît un fort manque de main-d'œuvre dans tous les secteurs: l'Agence pour l'emploi comptabilise en août quelques 886.000 postes à pourvoir, soit près de 108.000 de plus sur un an.