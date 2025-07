La Première ministre française a annoncé, ce mardi, une hausse des prix de l'électricité et du gaz en janvier 2023.

Invitée de l'émission "Quotidien", Élisabeth Borne a souligné les efforts fournis par son gouvernement pour maîtriser la hausse des prix de l'énergie, notamment à travers le "bouclier tarifaire".

Elle a, ensuite, concédé, qu'"on ne va pas geler les prix éternellement. Il y aura certainement des hausses du prix de l'électricité et du gaz au début de 2023", a-t-elle expliqué avant d'ajouter que des "mesures particulières" seront mises en place pour les ménages les plus modestes.

La locataire de Matignon n'a pas chiffré les hausses prévues au début de l'année prochaine, ni apporté davantage de précisions sur les mesures de soutien face à la flambée des prix de l'énergie.

Dans son discours d’ouverture de la Rencontre des entrepreneurs de France (Ref) organisée par le Mouvement des entreprises de France (Medef), ce lundi, Borne avait déclaré que la France devrait se "préparer" à la mise en place de "rationnements" d’énergie pour l'hiver prochain.

"L’heure n'est plus aux demi-mesures, l'heure n'est plus au chacun pour soi, l'heure est à la responsabilité collective" avait-elle déclaré, soulignant qu'en cas de mise en œuvre de rationnements d’énergie, "les entreprises seraient les premières touchées".

La cheffe du gouvernement avait indiqué que pour "surmonter le risque de pénurie de gaz cet hiver [dans le contexte de la guerre en Ukraine] et pour "atténuer le dérèglement climatique", il faut désormais "agir plus vite et plus fort".

Mardi soir, le géant russe Gazprom a annoncé qu'il suspendait totalement ses livraisons de gaz au fournisseur français Engie.