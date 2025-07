De grandes personnalités sont nées dans l’enceinte du château. Situé dans le Loir et Cher, en région Centre, le château de Blois fait partie de la grande famille des châteaux de la Loire. Il fut la résidence favorite des rois de France à la Renaissance. Au cœur de la ville et sur la rive droite de la Loire qui traverse Blois, le château, fondé au XIIIe siècle, est le témoin de l’évolution de l’architecture allant du Moyen-âge à l’époque classique en passant par la Renaissance. Sa construction et son embellissement sur plusieurs siècles sont une sorte de panorama des grands styles architecturaux :

· 13e siècle : La forteresse médiévale

· 1498-1500 : L’aile gothique de Louis XII

· 1515-1518 : L’aile Renaissance de François Ier

· 1635-1638 : L’aile classique de Gaston d’Orléans

Le château de Blois est composé de 17 pièces d’appartements royaux meublées et 35 000 œuvres dont 1 000 exposées et il reçoit environ 330 000 visiteurs chaque année. Aujourd’hui, le château met en avant son héritage à travers un spectacle son et lumière qui lui donne vie, chaque soir, à travers un festival d’effets visuels et sonores. Des projections 360 degrés sur les murs du château avec les voix de Pierre Arditi et François Lucchini qui enchantent tout visiteur à la recherche d’un voyage dans le temps.

Une histoire royale

Louis d’Orléans, fils de Charles Ier d’Orléans, naît au château de Blois en 1462 et, en 1498, il devient roi de France sous le nom de Louis XII. Il fait du château de Blois sa demeure principale et une résidence royale. Il entreprend avec son épouse, Anne de Bretagne, une reconstruction du château avec un style alliant le gothique et la Renaissance. Claude de France, leur fille, épouse en 1514 son cousin François 1er. Elle souhaite installer la Cour au château de Blois plutôt qu’à Amboise. En 1515, François 1er fait construire une nouvelle aile de style Renaissance par son architecte italien Dominique de Cortone dont nous pouvons encore retrouver aujourd’hui la signature dans l’escalier monumental. C’est à Blois, suite à “l’affaire des placards” durant laquelle un tract anti-église catholique est édité et placardé au château de Blois, que François 1er durcit sa position, plutôt modérée jusqu’ici, à l’encontre des Protestants. Quelques années plus tard, c’est encore à Blois, dans la “salle des Etats” du château, que Henri III convoque les États généraux de 1588-1589. Ce dernier en profite pour faire tuer dans le château en 1588 ses ennemis, les frères de Guise. Quelques jours plus tard, le 5 janvier 1589, la reine Catherine de Médicis y meurt. Le château de Blois a été le également théâtre, en 1619, de l’évasion de la reine Marie de Médicis qui était retenue en exil par le roi Louis XIII, son propre fils.

Un théâtre de l’histoire de France et d’Europe

Le château de Blois a accueilli de nombreux personnages liés à l’histoire de France et d’Europe depuis presque 1000 ans. Pas moins de sept rois et dix reines de France y ont habité. De grandes personnalités sont nées également dans l’enceinte du château :

· 1319 : Charles de Blois, fils du Comte de Blois

· 1462 : Louis XII, roi de France (1498-1515)

· 1645 : Marguerite-Louise d’Orléans, fille du duc Gaston d’Orléans.

De plus, de grandes personnalités sont également décédées dans l’enceinte du château de Blois :

· 1514 : Anne de Bretagne, dernière reine de Bretagne, mariée à Charles VIII puis Louis XII

· 1524 : Claude de France, fille de Louis XII et d’Anne de Bretagne, mariée à François Ier

· 1588 : les frères de Guise, Henri Ier de Guise assassiné pour sa participation à la Journée des Barricades et son frère Louis de Lorraine

· 1589 : Catherine de Médicis

· 1660 : Gaston d’Orléans, fils d’Henri IV, dernier comte de Blois.

D’autres personnalités prestigieuses ont séjourné au château de Blois comme l’empereur Charles Quint, les personnalités politiques italiennes comme César Borgia et Nicolas Machiavel, ou encore le poète Pierre de Ronsard et son inspiratrice Cassandre Salviati.

En conclusion, en 1429, Jeanne d’Arc a été bénie dans la chapelle du château de Blois par l’archevêque-duc de Reims avant son départ pour lever le siège d’Orléans. Sans doute a-t-elle demandé des bénédictions et fait des prières pour la ville et le château de Blois. Sinon, comment expliquer que, quelques décennies après son passage et comme par enchantement, la ville de Blois devienne la capitale du Royaume et le château de Blois siège du pouvoir en France ?