Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire dévoilée lundi, l’Observatoire du football a établi le classement des 250 joueurs les plus prometteurs au monde nés en 2000. En se basant sur plusieurs critères comme le temps de jeu, les performances et le profil technique, c'est Vinicius Jr qui arrive en tête. L'ailier brésilien est considéré comme étant le joueur le plus prometteur de sa génération.

Arrivé au Real Madrid avec la pression de son transfert record sur les épaules (45 millions), “Vini” a d'abord disputé quelques rencontres avec les jeunes du Castilla avant de rejoindre le groupe pro la même saison. Si ses débuts étaient timides, le Brésilien est désormais titulaire indiscutable à son poste, et grand complice de Karim Benzema sur le front de l'attaque madrilène.

Sandro Tonali, le milieu de terrain italien du Milan AC qui arrive en deuxième position, a joué 37 matches de championnat sur 38 la saison dernière. Malgré son jeune âge, il a lui aussi grandement participé au titre de champion du club Rouge et Noir.

Vitinha, la bonne pioche du PSG ?

Méconnu du public français il y a encore quelques semaines, c'est Vitinha Ferreira qui complète le podium des joueurs les plus prometteurs nés en 2000. Recruté par le Paris Saint-Germain cet été contre plus de 40 millions d'euros en provenance de Porto, le milieu de terrain portugais a pleinement convaincu Christophe Galtier, qui l'a titularisé lors des trois premiers matches de Ligue 1 aux côtés de Marco Verratti.

Très souvent juste dans ses choix, et propre avec le cuir entre les pieds, l'ancien joueur du FC Porto est complètement en phase avec le nouveau projet sportif du Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale a également recruté Renato Sanches à ce poste, Vitinha semble avoir quelques longueurs d'avance sur son compatriote portugais, qui est passé au travers de sa première titularisation ce week-end contre l'AS Monaco (1-1). Les très probables départs d'Idrissa Gueye et de Leandro Paredes sont pour le moment bien comblés.

Aurélien Tchouaméni est le premier Français de la liste. L'ancien monégasque qui évolue actuellement au Real Madri est situé à la sixième place derrière Phil Foden (Manchester City) et Ferran Torres ( FC Barcelone). Illan Meslier, gardien français de Leeds, est lui neuvième. Tiago Djalo, défenseur central LOSC, est le deuxième joueur de Ligue 1 classé le plus haut après Vitinha, soit à la 22e place.