Reuters a une fois de plus ciblé la Turquie en publiant des informations trompeuses et fausses, a fait remarquer mercredi le directeur de la communication de la Présidence turque, Fahrettin Altun.

"Ce n'est pas la première fois que Reuters, un appareil d'opérations de perception et de manipulation systématique visant (le président) Recep Tayyip Erdogan et la Turquie, publie des informations trompeuses et fausses", a déclaré Fahrettin Altun dans un tweet.

Ces déclarations interviennent suite à la publication par Reuters d'un article sur la Turquie, visant Erdogan et la direction de la communication de la présidence turque.

Il a précisé que le fait d'être ciblé par Reuters est "un signe que la Turquie est sur la bonne voie", ajoutant qu'au cours des quatre dernières années, le pays a été confronté à des campagnes de désinformation.

"Reuters a diffusé de la désinformation contre la Turquie au moment où Daech atteignait son apogée (dans ses actes terroristes), alors que notre nation luttait impitoyablement contre cette organisation terroriste. En vérité, il s'agissait d'une tentative de dissimuler le fait que certains gouvernements occidentaux ont fermé les yeux ou, avec l'aide de leurs services de renseignement, ont activement facilité l'afflux de combattants terroristes étrangers en Syrie", a souligné Altun.

Il a indiqué que Reuters a également déformé des déclarations faites par Erdogan, qu'ils ont fini par corriger.

"Évidemment, il ne faut pas oublier que Reuters a joué un certain rôle, qui lui a été assigné dans le cadre d'opérations économiques et financières visant la Turquie. C'est ce type d'agence de presse qui tente aujourd'hui de cibler le modèle de la direction de la communication de la Turquie. Nous connaissons parfaitement les intentions de Reuters, le but qu'elle poursuit et ce qu'elle fait dans ce sens", a-t-il dit.

La Turquie défend la vérité contre un système caractérisé par l'occupation, les coups d'État militaires et les guerres civiles, et qui nourrit les organisations terroristes non seulement en Turquie mais aussi dans diverses parties du monde, selon Altun.

"Nous comprenons que la crise économique en Europe nuit à votre organisation ainsi qu'au Royaume-Uni. Vous recourez donc au journalisme de bureau parce que c'est moins cher et plus simple. Ainsi, comme vous l'avez déjà fait à maintes reprises, vous publiez des informations en se servant des scénarios imaginaires et inventés, remplis de préjugés et de clichés sans fondement", a poursuivi le directeur.

"Nous vous rappelons une fois de plus que ce n'est pas une façon de faire du vrai journalisme, quelles que soient les circonstances, et nous vous exhortons à rapporter les faits et rien que les faits.", a conclut Altun.