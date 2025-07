Le ministère turc de la Défense a fustigé le comportement de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord) qui a supprimé de ses réseaux sociaux un message publié à l'occasion du 30 août, journée célébrée comme la Fête de la Victoire et la Journée des Forces armées en Turquie.

"Le fait pour l’OTAN d’avoir supprimé cette publication en se soumettant à la volonté d’un membre égoïste et gâté (la Grèce) est inacceptable", a martelé le ministère dans un communiqué partagé vendredi dans la soirée.

"La suppression de la référence à la Fête de la Victoire, qui n’a jamais été contesté jusqu’à présent, à la demande d’un pays qui n'hésite pas à saboter même les missions de l'OTAN en verrouillant nos avions avec ses radars, porte fortement atteinte à l'identité officielle et à la réputation de l'OTAN. Que la Fête de la Victoire soit écrite ou non, ne change rien au fait que nous ayons remporté une grande victoire en 1922", a précisé le document.

La Turquie, membre de l'OTAN, a pleinement rempli ses obligations depuis 70 ans, a souligné le ministère de la Défense, avant de rappeler que l'esprit de coopération et d'alliance sont les principes de base qui font la force de l'OTAN et dit s'attendre à ce que l’Alliance "s'acquitte de ses responsabilités dans un esprit de solidarité et de maintien de la neutralité".