Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a eu vendredi une conversation téléphonique avec le Premier ministre sortant du Royaume-Uni, Boris Johnson.

Selon un communiqué diffusé par la Direction de la communication de la présidence turque, les deux dirigeants ont abordé les relations entre la Turquie et le Royaume-Uni et les questions régionales.

Erdogan a notamment indiqué avoir établi un dialogue étroit avec Boris Johnson pendant son mandat, ajoutant qu'ils ont développé davantage les relations entre les deux pays sur la base du respect et de la compréhension mutuels.

Le président turc a également exprimé à son interlocuteur sa conviction que les relations entre la Turquie et le Royaume-Uni, qui sont des partenaires stratégiques et alliés proches, s'approfondiront et se développeront dans tous les domaines au cours de la période à venir avec la même prudence et la même prospection.