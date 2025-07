Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, que la Turquie est en mesure de jouer un “rôle de facilitateur” dans l’affaire de la centrale nucléaire de Zaporijia.

Lors de cet entretien téléphonique, les deux leaders ont discuté notamment des exportations de céréales, de la centrale nucléaire de Zaporijia et des développements régionaux.

Erdogan et Poutine ont, par ailleurs, réaffirmé leur détermination à faire évoluer la construction de la centrale nucléaire d’Akkuyu comme planifié et échangé sur les relations entre la Turquie et la Russie.

L’entretien téléphonique a été également l’occasion pour les deux dirigeants de passer en revue les détails concernant le sommet de l'Organisation de Coopération de Shanghai (15-16 décembre) à l’occasion duquel ils se rencontreront.

Erdogan a, en outre, exprimé ses condoléances à la suite du décès du dernier président de l'ex-Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev.