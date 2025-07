Le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, a discuté samedi avec le président de la compagnie pétrolière et gazière d'État malaisienne "Petronas" , Mohamed Saleh, de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et du gaz.

Donmez a déclaré dans un tweet, qu'il est arrivé dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur, après sa participation à la réunion des ministres de l'Énergie du G20 tenue en Indonésie.

Le ministre turc a ajouté qu'il s'est entretenu avec Mohamed Saleh, en présence des délégations des deux pays, à Kuala Lumpur.

"Nous avons discuté d'une feuille de route pour développer notre coopération dans le domaine du pétrole et du gaz naturel", a indiqué le ministre turc.