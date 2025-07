"Dimanche matin, la sentence de peine de mort été exécutée contre deux condamnés pour collaboration avec (la force) d'occupation et trois autres dans des affaires pénales", a annoncé dans un communiqué le Hamas, affirmant que les condamnés "avaient obtenu au préalable leur plein droit de se défendre" devant la justice locale.

Le ministère de l'Intérieur de la bande de Gaza a fourni des détails sur chacun des condamnés, mais n'a pas identifié les cinq personnes exécutées se contentant de fournir leurs initiales, années ou lieu de naissance.

Les deux personnes exécutées pour "collaboration" avec Israël sont deux hommes, nés respectivement en 1968 et 1978.

Le plus âgé des deux, qui a été "pendu", avait été condamné par la justice locale pour avoir fourni à partir de 1991 à Israël des "informations sur des membres de la résistance, leurs lieux de résidence" et sur "l'emplacement de site de fabrication et de lancements de roquettes", a indiqué le Hamas.

Le second, qui a été "fusillé", a pour sa part été condamné pour avoir fourni à Israël à partir de 2001 des "renseignements" ayant "conduit au ciblage et au martyr de citoyens" par les forces israéliennes, a poursuivi le Hamas, sans nommer les personnes qui auraient été abattues par le fait de cette éventuelle fuite d'information.

Les trois autres personnes exécutées avaient été condamnées par le passé pour meurtre, a conclu le ministère de l'Intérieur du Hamas dans son communiqué.