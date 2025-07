Des agents des services de renseignement turcs ont réussi à neutraliser un terroriste soupçonné d’être dirigeant de l'organisation terroriste PKK, lors d'une opération dans le nord de l'Irak.

Les sources ont déclaré à l'Agence Anadolu qu'Abi avait rejoint les rangs du PKK en 2011 et avait participé à des opérations terroristes dans le sud-est de la Turquie avant de se rendre en Irak.

La même source a révélé qu'Abi avait participé à des opérations à l'intérieur de la Turquie où plusieurs membres des forces turques ont perdu la vie et qu'il figurait dans la liste des personnes fichées par les services de renseignement.

Le terroriste de nationalité turque dirigeait un groupe de terroristes sur les fronts au sein des soi-disant "Unités de défense de Sinjar (YBS)".

L’organisation terroriste PKK, qui mène une campagne terroriste depuis plus de trente ans contre la Turquie, est responsable de la mort d’environ 40 mille personnes, dont un grand nombre de femmes, d'enfants et de nourrissons. Le PKK est classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne.