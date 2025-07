La Grèce a violé l'espace aérien et les eaux territoriales de la Turquie 1 123 fois au cours des huit premiers mois de 2022, ont indiqué, dimanche, des sources du ministère turc de la Défense nationale.

Malgré les appels d'Ankara à régler les problèmes dans l'esprit des relations de bon voisinage et de l'alliance en mer Égée et en Méditerranée orientale, Athènes persiste dans ses provocations, ses actions et sa rhétorique agressives et son comportement contraire à la loi.

Ces mêmes sources soulignent qu'en 2021, la Grèce a commis 1 616 violations de l'espace aérien et des eaux territoriales turques.

Essayant de provoquer une escalade des tensions en mer Égée et en Méditerranée orientale, les forces armées grecques ont harcelé les avions turcs en déclenchant le verrouillage radar pendant 3 372 secondes lors de 14 incidents distincts depuis le 15 août de cette année.

Le 1er septembre, la Grèce a harcelé un avion de patrouille maritime qui effectuait la mission "NATO Sea Guard Operation" au-dessus du sud de Rhodes.

Les sources du ministère turc de la Défense nationale ont également déclaré que la Turquie a riposté au harcèlement et aux violations dans le cadre des principes de réciprocité, et ont qualifié les excuses de la Grèce pour ces violations, telles que "la non notification du plan de vol lors de l'entrée dans la FIR (région d'information de vol) d'Athènes", de contraires au droit international.

La Grèce s'est comportée de manière contraire à la Convention de Chicago, qui régit le transport aérien international, en considérant la zone FIR comme sa zone de souveraineté et en exigeant des plans de vol des avions.

Les sources du ministère de la Défense nationale ont déclaré que s'attacher à un programme positif et réduire les tensions contribueront à la fois à l'amélioration des relations bilatérales et à la coopération régionale.

"Nous sommes heureux de constater que certains hommes politiques, universitaires et militaires à la retraite en Grèce reprennent à leur compte les arguments que nous avons exprimés et les comprennent", ont-elles déclaré.

Une délégation du ministère grec de la Défense a été invitée à Ankara pour le quatrième cycle de discussions sur la mise en place de mesures de confiance.